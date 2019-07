Martín (PP-A) reclama a Díaz que acepte la oferta de diálogo de Moreno y que haga una "oposición útil"

Publicado 07/07/2019 13:38:58 CET

El vicesecretario general del PP-A, Toni Martín, ha reclamado a la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, que acepte el ofrecimiento de diálogo del presidente de la Junta, Juanma Moreno, y "no vuelva a perder una gran oportunidad de demostrar responsabilidad y hacer una oposición útil a los andaluces".

Martín ha señalado que el presidente andaluz "ha mostrado desde el primer día su disposición a mantener un diálogo fluido y a llegar acuerdos con Susana Díaz como actual jefa de la oposición", y que, pese a ello, "el PSOE sigue empeñado en no asumir el cambio y su actitud es de destruir cualquier iniciativa del Gobierno del cambio en vez de intentar construirla juntos", según ha informado el PP-A en un comunicado.

"Diálogo es una palabra que no sabe aceptar Susana Díaz, pero las puertas del nuevo Gobierno siguen abiertas al diálogo porque es fundamental que haya este diálogo fluido con los partidos de la oposición, especialmente en un contexto de radicalización progresiva que se está vivienda en la izquierda", ha resaltado.

Al hilo, ha añadido que "el cambio es diálogo y que todos los ciudadanos cuenten por igual", al tiempo que ha cuestionado "qué clase de igualdad es la que segrega a los ciudadanos entre buenos y malos dependiendo de cómo piensan o a qué partidos votan", algo que "en Andalucía lo hemos sufrido durante década" con un PSOE al frente del Gobierno "que se creía quiénes eran los andaluces buenos y quiénes los malos".

"Eso se ha acabo con la llegada del Gobierno del cambio", ya que todos los andaluces tienen que ser "también iguales a la hora de reivindicar lo que consideren oportuno en las calles, piensen lo que piensen y voten lo que vote" porque "todo el mundo podría poder respaldar las grandes causas en libertad".

El popular ha defendido así el diálogo como "marca" del Gobierno andaluz y ha puesto como un nuevo ejemplo de ello las reuniones que mantendrá Moreno con los alcaldes de Córdoba, Granada y Jaén, "para empezar a dialogar sobre las relaciones y la colaboración entre administraciones para una mejor gestión de los intereses de los ciudadanos de Andalucía".

"No debería ser noticia pero en Andalucía es toda una novedad, ya que con el Gobierno de Moreno ha terminado una etapa con décadas de maltrato a los alcaldes y diputaciones que no fueran del PSOE", ha señalado añadiendo que "durante muchos años los alcaldes del PP solicitaron reuniones a Susana Díaz como presidenta de la Junta y ésta no se resignó a recibirlos".

De la misma manera, ha continuado, "se pueden contarse con los dedos de una mano las veces que Díaz se reunió con Juanma Moreno cuando éste era jefe de la oposición a pesar de las reiteradas solicitudes y ofertas de diálogo y acuerdo planteadas por el líder del PP".

"DIÁLOGO PARA MEJORAR ANDALUCÍA"

Martín ha reiterado que "la clave del éxito de Andalucía está en el diálogo" y es lo que "ha situado PP en el centro de la política andaluza y lo ha convertido en el gran partido del centro derecha". "El diálogo no puede ser tibieza" y, por ello, "el PP-A va a exigir, al igual que el Gobierno de la Junta, con firmeza y determinación un nuevo modelo de financiación que haga venir a Andalucía esos 4.000 millones de euros que nos faltan".

"Acordamos en el Parlamento que ésa es la cifra que le falta a la financiación andaluza cuando el presidente del Gobierno de España era Mariano Rajoy, y el PP-A firmó ese acuerdo. En el momento en que cambió el Gobierno de España, toda aquella petición y urgencia del PSOE en transmitir esta petición, se le olvidó y a Pedro Sánchez nunca más le ha pedido un nuevo sistema de financiación ni esos 4.000 millones de euros", ha afeado.

Por ello, Martín ha asegurado que el PP-A "no va a permitir que el PSOE siga mirando para otro lado y Moreno lo va seguir solicitando con firmeza, reclamándoselo al gobierno de Pedro Sánchez con la misma reivindicación" que lo hizo al Ejecutivo de Rajoy "para que Andalucía esté financiada como se merece".