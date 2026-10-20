Martos (Jaén) acoge la exposición 'Tierra viva' con testimonios de mujeres sobre la transformación de la vida rural

Presentación de la exposición 'Tierra viva'. - AYUNTAMIENTO DE MARTOS

MARTOS (JAÉN), 20 (EUROPA PRESS)

La Casa de la Cultura de Martos (Jaén) acoge la exposición 'Tierra viva' con recuerdos y testimonios de mujeres de la localidad sobre la transformación de la vida rural.

Es resultado del proyecto Narraciones, una iniciativa del área de Educación del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, en colaboración con la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur) y el Taller Itinerante de Lectura y Escritura 'La silla de anea' de Martos.

El alcalde, Emilio Torres, ha señalado el papel fundamental de las mujeres rurales en la conservación de las tradiciones, la transmisión de conocimientos y el desarrollo de los pueblos, reivindicando el reconocimiento que merecen sus historias y experiencias.

"Hoy, esas historias ocupan el lugar que les corresponde: el centro de una exposición. Y eso es algo que debemos celebrar", ha afirmado el regidor, quien ha añadido que 'Tierra viva' "no solo lleva al pasado, sino que también habla del futuro" de los pueblos y de la importancia de mantenerlos vivos.

Así lo ha indicado este martes en la presentación de la muestra, que puede visitarse hasta el 30 de octubre. El acto también ha contado con Begoña de la Riva, responsable del proyecto Narraciones; Rufino Ferreras, jefe del área de Educación del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza; Teresa López, presidenta de Fademur, y Ascensión Millán, del 'La silla de anea'.

Las participantes del club de lectura han trabajado en torno a su relación con el territorio a partir de la exposición 'Terrafilia. Más allá de lo humano', abierta en 2025 en el Museo Thyssen, y de distintas obras de su colección.

Han funcionado como punto de partida para abordar cuestiones relacionadas con la memoria, los afectos, las transformaciones del medio rural, las heridas, los cuidados y la posibilidad de imaginar otros futuros.

Mediante conversaciones, paseos, escritura, escucha y procesos de creación colectiva, el grupo ha construido un relato propio sobre Martos y sobre las formas de habitar y sentir el territorio.

'Tierra viva' reúne el resultado de este proceso a través de materiales audiovisuales, testimonios y producciones realizadas durante el proyecto. Su recorrido se articula en torno a cinco grandes ideas: territorio vivo, heridas, reparar, futuro e imagen rural, situando las voces y experiencias de las mujeres participantes en el centro del relato.

Narraciones es un proyecto del Área de Educación del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza iniciado en 2019. Desde 2021, en colaboración con Fademur, trabaja con grupos de mujeres rurales de distintos territorios, generando procesos de creación colectiva que conectan las colecciones del museo con las experiencias, memorias y saberes de las participantes.