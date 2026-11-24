Presentación de la programación y del cartel de la Fiesta de la Aceituna de Martos - AYUNTAMIENTO DE MARTOS

MARTOS (JAÉN), 24 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Martos (Jaén) ha programado un total de 44 actividades culturales, gastronómicas, educativas, lúdicas y de oleoturismo para celebrar la XLVI Fiesta de la Aceituna, una cita que se desarrollará entre el 24 de noviembre y el 12 de diciembre. Todas las actividades tendrán como eje vertebrador el olivar y el aceite de oliva, principales señas de identidad del municipio.

Durante la presentación del programa y del cartel, el alcalde de Martos, Emilio Torres, ha destacado la amplitud y diversidad de una programación diseñada para todos los públicos con el objetivo de rendir homenaje al principal cultivo de la localidad y a todas las personas vinculadas al sector oleícola.

"Esta fiesta sirve para rendir homenaje a nuestro cultivo más importante, al producto del que vivimos, nuestro aceite de oliva, y a todas las personas que, de una u otra forma, tienen algún vínculo con nuestro olivar", ha manifestado el regidor, quien ha animado a vecinos y visitantes a participar activamente en las celebraciones.

Entre las iniciativas programadas para promocionar el patrimonio natural y oleícola destacan los paseos por la Vía Verde del Aceite, las visitas a olivos centenarios, las actividades de senderismo y cicloturismo, las experiencias de oleoturismo y la Escuela de Aceite dirigida a escolares.

Los más jóvenes contarán con un protagonismo especial a través de propuestas que aúnan diversión y aprendizaje. En este ámbito, destaca la celebración del I Día del Hoyo Infantil el próximo 3 de diciembre, una jornada que contará con la participación de los centros educativos de Martos y sus pedanías, e incluirá un pasacalles teatral, la extracción del primer aceite de la campaña y una degustación del tradicional hoyo.

La oferta cultural de esta edición incluye presentaciones literarias, exposiciones, teatro, música, flamenco y cine. Entre los actos más destacados se encuentran la presentación del número 59 de la revista Aldaba, la exposición colectiva 'Martos, cuna de artistas', la XXXII Velada Flamenca Aceitunera y el estreno de la película 'Hora y Veinte', que contará con la asistencia de su director, Marc Romero, y de la actriz Macarena Gómez.

En el plano gastronómico, se celebrará el III Certamen tapas@AOVE, la presentación del pack institucional 'AOVES de Martos' y diversas jornadas gastronómicas en colaboración con el tejido asociativo local. Asimismo, la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) de Jaén ofrecerá una jornada informativa centrada en los retos del sector del aceite de oliva, la futura PAC y el aprovechamiento de aguas regeneradas.

Los actos centrales de la festividad tendrán lugar el martes 8 de diciembre. La jornada arrancará con la recepción de autoridades y la tradicional ofrenda floral ante el Monumento de las Aceituneras y Aceituneros. Posteriormente, el Teatro Municipal Maestro Álvarez Alonso acogerá el pregón de la XLVI Fiesta de la Aceituna, que este año pronunciará José Luis Donaire.

Las actividades continuarán con la instalación del Mercado Degusta Jaén, un espectáculo de circo, exhibiciones de danza y la tradicional degustación del hoyo aceitunero. Además, se realizará el acto simbólico de extracción del primer aceite de oliva del año mediante una prensa de husillo de tracción manual.

El alcalde ha agradecido la colaboración de la Diputación Provincial de Jaén, las concejalías del Ayuntamiento, los centros educativos, cooperativas, almazaras, empresas y colectivos sociales y culturales que hacen posible el desarrollo de esta cita.

Durante el acto también se ha dado a conocer el cartel anunciador de esta cuadragésima sexta edición, una obra de Celeste Murillo que ha sido seleccionada entre un total de 150 trabajos presentados desde diferentes puntos de la geografía nacional.

La concejala de Cultura, Elena Molina, ha señalado la dificultad que ha tenido el jurado para elegir la propuesta ganadora debido a la calidad de las obras.

Según ha explicado, el diseño de Murillo combina un lenguaje artístico contemporáneo con la tradición de la fiesta, empleando una composición de manchas que evocan aceitunas y aceite de oliva y que, al ser observadas con detenimiento, revelan el rostro de las personas y familias dedicadas al cuidado del olivar.