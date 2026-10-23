Más de 150 profesionales se reúnen en Córdoba para avanzar en la atención integral de la menopausia

Especialistas de Ginecología de los hospitales Quirónsalud de Málaga y Córdoba. - HOSPITAL QUIRÓNSALUD

CÓRDOBA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 150 profesionales sanitarios han participado en Córdoba en el curso de formación 'Menopausia 360º. La menopausia: una ventana de oportunidad para la salud de la mujer', organizado por la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia (Aeem) y celebrado en la Facultad de Medicina y Enfermería de la Universidad de Córdoba (UCO). La jornada, en la que han intervenido como ponentes 18 profesionales, apuesta por una visión integral de esta etapa, con el objetivo de mejorar la prevención, el abordaje clínico y la calidad de vida de las mujeres.

Así lo ha señalado en una nota el Hospital Quirónsalud Córdoba, que ha detallado que este curso, coordinado por la doctora Laura Nieto, ginecóloga de dicho hospital, y experta en menopausia, está dirigido a especialistas en Ginecología, profesionales de Atención Primaria, matronas y médicos residentes. El encuentro ha ofrecido una actualización de los conocimientos científicos y herramientas prácticas para avanzar hacia una atención individualizada, adaptada a las necesidades de cada mujer.

A lo largo de las distintas ponencias, se han abordado las principales repercusiones de la menopausia sobre la salud, desde el riesgo cardiovascular y metabólico hasta la salud ósea, la obesidad y la importancia de la nutrición y el ejercicio físico. Los especialistas también han profundizado en la elección personalizada de los tratamientos hormonales y no hormonales, teniendo en cuenta las características y circunstancias de cada paciente.

La jornada ha contado con la participación de profesionales, entre otros, de los hospitales Quirónsalud Córdoba y Málaga en las mesas dedicadas a la prevención de enfermedades y a la personalización de los tratamientos. Entre ellos, los doctores Balbino Povedano y Rodrigo Orozco, jefes de servicio de Ginecología y Obstetricia de los hospitales Quirónsalud de Córdoba y Málaga, respectivamente, y las doctoras Marina Romero, ginecóloga de Quironsalud Málaga, María Sánchez del Solar y Laura Nieto, de Quirónsalud Córdoba, que han abordado cuestiones como el riesgo cardiovascular, la salud metabólica, la elección de los tratamientos hormonales y el cuidado integral de la mujer durante la menopausia.

UNA VISIÓN GLOBAL DE LA SALUD DE LA MUJER

La jornada ha incluido asimismo contenidos relacionados con el síndrome genitourinario de la menopausia, la salud vulvar, la sexualidad y las infecciones genitourinarias, además de cuestiones como las alteraciones del sueño, el estado de ánimo y la cognición. La microbiota, el papel de los suplementos y el abordaje de la menopausia en mujeres que han pasado por un cáncer completan una programación que contempla también la contribución de las matronas al acompañamiento y cuidado de las pacientes.

El enfoque multidisciplinar del curso, que ha incorporado el debate y el análisis de casos clínicos, ha tenido como objetivo trasladar los avances en el conocimiento de la menopausia a la práctica asistencial. La formación de los profesionales resulta fundamental para identificar los riesgos asociados a esta etapa, favorecer la adopción de hábitos saludables y ofrecer respuestas ajustadas a las necesidades de cada mujer.

La participación de cerca de 150 profesionales pone de manifiesto el interés de los profesionales sanitarios por profundizar en el abordaje de la menopausia desde una perspectiva que integra prevención, tratamiento y bienestar, y que reconoce su importancia en la salud de las mujeres a medio y largo plazo.