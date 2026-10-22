Más de 40 entidades sociales y servicios universitarios acercan el voluntariado al alumnado de la Universidad de Córdoba

Autoridades, durante la inauguración de la Feria en el Aulario Averroes. - UCO

CÓRDOBA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Aulario del Campus de Rabanales acoge una nueva edición de la Feria de Voluntariado Solidario 'Tejiendo Redes', una iniciativa que, con la participación de más de 40 entidades sociales y servicios universitarios, busca promover en el estudiantado las oportunidades de voluntariado en Córdoba y fomentar la participación de la comunidad universitaria en este tipo de iniciativas.

Así lo ha indicado la Universidad de Córdoba (UCO) en una nota en la que ha detallado que con el encuentro de este jueves se busca respuesta a preguntas como '¿Qué papel puede desempeñar el estudiantado universitario en la construcción de una sociedad más justa y solidaria?' o '¿Qué herramientas tiene a su disposición para mejorar su entorno?'.

Durante la jornada, desarrollada en el 'hall' del Aulario Averroes, se han presentado, desde diferentes estands informativos, las oportunidades de colaboración y voluntariado en las que puede participar la comunidad universitaria, así como las distintas realidades sociales desde las que se realizan estas intervenciones.

Entre otras autoridades, el acto de inauguración de la Feria ha contado con la presencia de la directora general del Área de Cooperación y Solidaridad de la UCO, Mamen Cuéllar; el jefe de Servicio de Acción e Inserción Social de la Delegación Territorial de Servicios Sociales, Familias e Igualdad en Córdoba de la Junta, Juan Manuel Flores; representantes de los cuatro equipos decanales de la facultades que integran el campus universitario de Rabanales, y la vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Justicia Social de la UCO, Sara Pinzi.

En este contexto, Pinzi ha agradecido el trabajo desarrollado a todos los agentes implicados en la organización del evento y ha recordado "el compromiso de la Universidad de Córdoba con su entorno y su implicación social para devolverle a la sociedad una parte de lo que nos da".

La jornada ha contado con actividades participativas, propuestas de sensibilización y dinámicas dirigidas a acercar el voluntariado al estudiantado. Entre las propuestas de la feria ha destacado el pasaporte solidario, una actividad que ha invitado a recorrer las mesas informativas de las entidades y reunir sus sellos para canjearlos por un desayuno solidario. La entrega de este documento ha permitido, además, participar en el sorteo de una cesta de productos de economía social.

La programación también ha ofrecido una gymkana solidaria virtual mediante un cuestionario accesible a través de un código QR, con una serie de preguntas que han animado a las personas participantes a conocer los proyectos de las organizaciones y que ha incluido tres premios vinculados al comercio justo y la economía solidaria.

Por último, la jornada también ha contado con otras dinámicas participativas como un photocall, un mural de expresión, distintos tipos de juegos y un desayuno de comercio ecojusto para acercar los valores del consumo responsable a la comunidad universitaria.

TRANSFORMACIÓN SOCIAL

La iniciativa, con la que la UCO refuerza su compromiso con la transformación social y con la promoción de una cultura participativa, comprometida y solidaria, está impulsada por el vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Justicia Social y organizada por el Área de Cooperación y Solidaridad (ACyS), en colaboración con la Unidad del Voluntariado y la Plataforma del Voluntariado de Córdoba

La Feria se enmarca en el proyecto 'Voluntariado solidario en la Universidad de Córdoba: Tejiendo Redes 2026', que cuenta con el apoyo de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, a través de la Secretaría General de Familias, Igualdad, Violencia de Género y Diversidad.