Más de 6.300 jóvenes han solicitado el Bono Cultural en Granada, el 56 por ciento de los potenciales beneficiarios

Archivo - El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante la presentación del nuevo Bono Cultural Joven, en el Teatro Valle-Inclán, a 22 de junio de 2026, en Madrid (España). - Mateo Lanzuela - Europa Press - Archivo

GRANADA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 6.310 jóvenes de la provincia de Granada nacidos en 2008 han solicitado el Bono Cultural Joven 2026 durante los tres primeros meses de vigencia, lo que representa el 56,1 por ciento de los 11.238 potenciales beneficiarios de esta ayuda en la provincia.

Según ha informado la Subdelegación del Gobierno en la provincia en una nota, ésta es la quinta edición de este programa impulsado por el Ministerio de Cultura, que otorga 400 euros a cada persona que haya cumplido o cumpla la mayoría de edad este año. Una cantidad que, por primera vez, puede destinarse "no solo al consumo de productos culturales, sino también a la adquisición de instrumentos musicales, materiales para la creación artística y cursos culturales".

Así, con la voluntad de "fomentar la creatividad como parte del desarrollo de las personas jóvenes y el acceso a la cultura desde un rol más activo y participativo", el Bono Cultural Joven 2026 permite elegir entre dos modalidades.

Por una parte, en la primera modalidad se pueden repartir los 400 euros entre tres áreas. Para artes en vivo y audiovisuales, patrimonio cultural y medios de creación artística y material artístico con un límite de hasta 200 euros. En esta área pueden adquirirse entradas y abonos para artes escénicas, música en directo, cine, museos, bienes integrantes del patrimonio histórico español, bibliotecas, exposiciones, cursos en modalidad presencial sobre materias relacionadas con la cultura, festivales escénicos, literarios, musicales o audiovisuales, instrumentos musicales, partituras musicales, cámaras fotográficas y programas informáticos orientados específicamente a la producción, creación y práctica creativa.

Además, de una segunda área centrada en productos culturales en soporte físico de hasta 100 euros para libros, revistas, prensa u otras publicaciones periódicas, videojuegos, discos de vinilo y CDs. Y finalmente una tercera dirigida al consumo digital o en línea, también de hasta 100 euros, para suscripciones a plataformas musicales, de lectura o audiolectura, o audiovisuales; compra de audiolibros, libros digitales, canciones o álbumes digitales a través de plataformas de venta de música; suscripción para descarga de archivos multimedia, incluyendo pódcast; cursos en línea sobre materias relacionadas con la cultura y suscripciones digitales a prensa, revistas u otras publicaciones periódicas.

Por otra parte, en la segunda modalidad se puede destinar la cuantía total de la ayuda a una sola categoría a elegir entre cursos y talleres de contenido cultural -en modalidad presencial y en línea-, instrumentos musicales o medios de creación y material artístico.

En este sentido, el Ministerio de Cultura está colaborando con la Plataforma del Tercer Sector para que el Bono Cultural Joven "sea cada vez más accesible a los sectores de población más vulnerables". Su contribución ha permitido "ampliar la difusión de la actual convocatoria del Bono y ayudar a los jóvenes de estos sectores de población a realizar el trámite de solicitud".

SOLICITUDES

Para solicitar el Bono Cultural Joven 2026, las personas que hayan cumplido o vayan a cumplir 18 años este año han de registrarse y realizar el procedimiento de solicitud en la web del Bono Cultural Joven hasta el próximo 31 de octubre.

Además del requisito de alcanzar la mayoría de edad durante 2026, para poder obtener el Bono la persona debe tener nacionalidad española y residencia legal en España, o ser solicitante de asilo, desplazada temporal o extranjera ex tutelada.

Por último, es imprescindible obtener una de estas tres formas de identificación digital: Cl@ve con registro básico, que se puede solicitar y obtener por videollamada; Cl@ve con registro avanzado, de forma presencial y para quienes no hayan cumplido todavía los 18 años.: o certificado digital.

El trámite se puede realizar en nombre propio o a través de la representación de un adulto, para lo que es preciso adjuntar el formulario de representación descargable en la página web, correctamente firmado por el beneficiario. En estos casos, el libro de familia no es un documento acreditativo de la representación.

SOBRE EL BONO CULTURAL JOVEN

A partir de la concesión de la ayuda, los jóvenes disponen de un año para utilizar los 400 euros en los establecimientos adheridos al programa, cerca de 4.000 en toda España, 835 de ellas en Andalucía y 158 en Granada.

El Bono Cultural Joven funciona con una tarjeta de prepago que cada persona beneficiaria puede tener de forma virtual en su móvil o recibir de forma física en su domicilio.

Este Bono está regulado por el Real Decreto, con vigencia indefinida, que el Consejo de Ministros aprobó el 21 de marzo de 2023, a propuesta del ministro de Cultura. Cuenta con una dotación de 170 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado prorrogados.