Ejemplar de cangrejo rojo. - CSIC

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La mayoría de las especies exóticas invasoras consideradas de preocupación para la Unión Europea y presentes en la península ibérica continúan expandiéndose de forma activa. Así lo revela un estudio liderado por personal de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC), que ha analizado la dinámica de expansión de 39 especies durante los últimos 75 años. De ellas, once parecen haber estabilizado su expansión, mientras que la gran mayoría sigue colonizando nuevos lugares.

El trabajo, publicado en la revista científica 'Ecological Informatics', ha medido por primera vez, de forma comparable y a escala peninsular, la extensión de todas las especies invasoras de preocupación europea presentes en la península ibérica. "La mayoría de las especies que hemos analizado todavía se encuentra en expansión. Esto significa que aún estamos a tiempo de actuar, pero también que la ventana de oportunidad para prevenir nuevas colonizaciones y limitar sus impactos se va cerrando año tras año", explica Ismael Soto, investigador del CSIC en la Estación Biológica de Doñana y primer autor del estudio.

Para evaluar la evolución de las invasiones, el equipo investigador ha combinado cinco indicadores que permiten caracterizar diferentes dimensiones de la expansión: el área ocupada por cada especie, el número de celdas geográficas colonizadas, la distancia máxima entre poblaciones, la velocidad de avance y el desplazamiento de su centro geográfico de distribución. Conocer cómo se distribuyen y a qué velocidad avanzan estas especies es fundamental para anticipar nuevas invasiones y orientar los esfuerzos de prevención y control El estudio se basa en más de 150.000 registros de presencia procedentes de la base de datos mundial GBIF, complementados con una colección de observaciones validadas por especialistas.

Uno de los principales retos de este tipo de investigaciones es el aumento desigual de los registros de especies a lo largo del tiempo. La popularización de plataformas de ciencia ciudadana, como iNaturalist o Pl@ntNet, ha aumentado enormemente los registros disponibles, pero de forma desigual en el tiempo y en el espacio. Para reducir este problema, el equipo ha aplicado una corrección estadística que permite minimizar el sesgo asociado y obtener estimaciones más fiables de las tendencias de expansión. El análisis revela patrones diferentes de expansión para cada especie. Once de ellas parecen haber estabilizado su expansión y no parecen seguir colonizando nuevos territorios.

Es el caso, por ejemplo, del visón americano (Neogale vison), que supone una gran amenaza para especies autóctonas, especialmente para el visón europeo; la perca sol (Lepomis gibbosus), originaria de Norteamérica, que compite con peces autóctonos; o la malvasía canela (Oxyura jamaicensis), un pato zambullidor cuya principal amenaza es su hibridación con otras especies. Otras parecen haber alcanzado un punto de inflexión, aunque aún no se han estabilizado. Es el caso de Ailanthus altissima, conocido como árbol del cielo, originario de China, que ocupa ya en España una extensión estimada de más de 150 000 km2, la mayor área ocupada por todas las especies analizadas.

Su rápido crecimiento y su elevada capacidad de adaptación la convierten en una seria amenaza para la conservación de los ecosistemas autóctonos. A esta especie se suman otras especies invasoras con grandes impactos ecológicos, como el cangrejo de río rojo (Procambarus clarkii), con un alto impacto sobre los ecosistemas acuáticos, o la avispa asiática (Vespa velutina nigrithorax). Ambas especies también muestran grandes áreas ocupadas en torno a 115.000 y 50.000 km2 respectivamente.

"Los resultados de este estudio tienen importantes implicaciones para la gestión de las especies exóticas invasoras y permiten establecer una hoja de ruta clara", explica el investigador Ismael Soto. Las especies que se encuentran en fases iniciales de establecimiento son las candidatas ideales para los programas de detección temprana y erradicación; aquellas que se encuentran en expansión activa requieren medidas de contención para limitar su avance; y, cuando la distribución está ya saturada, la gestión debe centrarse principalmente en mitigar sus impactos sobre los ecosistemas.

El estudio también destaca la importancia de una gestión coordinada entre España y Portugal. Muchas especies invasoras pueden desplazarse a través de las cuencas hidrográficas compartidas por ambos países. Dado que numerosos ríos ibéricos nacen en España y desembocan en Portugal, las actuaciones de prevención, vigilancia y control necesitan una perspectiva transfronteriza para ser realmente eficaces.