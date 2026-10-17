Un menor de seis años cae al vacío desde la ventana de un tercer piso en Huétor Tájar (Granada)

Archivo - Helicóptero del 061. - 112 - Archivo

HUÉTOR TÁJAR (GRANADA), 17 (EUROPA PRESS)

Un menor de seis años ha caído en la mañana de este sábado desde la ventana de un tercer piso cuando se encontraba jugando en un domicilio de la localidad granadina de Huétor Tájar.

Así lo han informado fuentes del servicio de Emergencias 112 de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, que detallan que la llamada que ha alertado del suceso ha tenido lugar alrededor de las 10,30 horas.

El 112 ha movilizado en ese momento a Guardia Civil, Policía Local y Sanitarios al lugar. Fuentes sanitarias han señalado que, en principio, la caída había tenido carácter accidental mientras que el pequeño jugaba.

Los sanitarios han requerido al lugar a un helicóptero para el traslado del menor al Hospital Materno Infantil de Granada al que habría sido llevado cuando se encontraba consciente y, al parecer, sin lesiones graves.