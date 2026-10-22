La Mezquita de Córdoba es el primer monumento español Patrimonio Mundial que logra la certificación Zero Waste. - CABILDO CATEDRAL DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Mezquita-Catedral de Córdoba se ha convertido en el primer monumento español declarado Patrimonio de la Humanidad en obtener la certificación internacional Zero Waste, un reconocimiento que acredita la implantación de un sistema de gestión de residuos basado en su reducción, aprovechamiento y reciclaje.

Según ha informado el Cabildo Catedral en una nota, la distinción, concedida por OCA Instituto de Certificación, sitúa al monumento cordobés como "referente en la aplicación de criterios de sostenibilidad ambiental a la gestión del patrimonio histórico". La institución capitular ha alcanzado la categoría Oro de esta certificación, tras superar una auditoría externa que acredita un índice de reciclaje real del 87,3%.

El proyecto ha contado con la colaboración de Global Zero Waste, Innoune Group y OCA Global, dentro de una iniciativa que comenzó a desarrollarse en 2025 y que ha permitido introducir nuevos procedimientos de control y seguimiento de los residuos asociados a la actividad de la Mezquita-Catedral. El reconocimiento supone "un importante avance en el compromiso" de la institución "con la economía circular y la utilización responsable de los recursos".

El deán-presidente del Cabildo Catedral, Joaquín Alberto Nieva, ha destacado que "esta certificación representa un reconocimiento al esfuerzo que venimos realizando para hacer compatible la conservación de un patrimonio excepcional con una gestión cada vez más eficiente y respetuosa con el medio ambiente. Ser pioneros en España entre los monumentos Patrimonio de la Humanidad es también una responsabilidad que nos anima a seguir mejorando".

TRES CERTIFICACIONES INTERNACIONALES

La distinción Zero Waste se suma a las certificaciones ISO 9001 e ISO 14001, obtenidas por el Cabildo el pasado mes de junio, que acreditan, respectivamente, sus sistemas de gestión de la calidad y del medio ambiente. Ambas comprenden las principales actividades de la Mezquita-Catedral, desde el mantenimiento y conservación de sus infraestructuras hasta la organización del culto, las visitas turísticas y la atención al público.

La ISO 9001 reconoce la implantación de un sistema de gestión orientado a garantizar la calidad de los procesos y servicios, su evaluación y mejora continua. Por su parte, la ISO 14001 acredita la existencia de un sistema de gestión ambiental que permite identificar y controlar los impactos asociados a la actividad y promover una utilización responsable de los recursos.

Para Nieva, "la obtención de estas tres certificaciones internacionales supone un paso muy importante en nuestro modelo de gestión. No hablamos solamente de compromisos, sino de procedimientos y resultados sometidos voluntariamente a la evaluación de organismos externos e independientes".

El deán-presidente del Cabildo ha subrayado que estos reconocimientos refuerzan también la apuesta del Cabildo por la transparencia y la colaboración con la sociedad cordobesa. "Queremos que los ciudadanos conozcan cómo gestionamos la Mezquita-Catedral, qué medidas adoptamos para conservarla y cuáles son los resultados de nuestra actividad. La transparencia, la calidad y la mejora continua son pilares fundamentales de nuestro trabajo".

"Nuestra responsabilidad es cuidar y transmitir este patrimonio a las generaciones futuras en las mejores condiciones posibles. Y queremos hacerlo con rigor, profesionalidad y de la mano de Córdoba, porque la Mezquita-Catedral es una parte esencial de la identidad de nuestra ciudad", ha concluido Joaquín Alberto Nieva.