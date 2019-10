Micaela Navarro resalta el aumento en Jaén de 83 a 523 cuidadoras cotizando en cinco meses por el Gobierno del PSOE

Publicado 06/10/2019 11:06:18 CET

JAÉN, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSOE al Senado por Jaén Micaela Navarro ha mostrado este domingo su satisfacción por el "sustancial incremento" de cotizantes a la Seguridad Social entre los cuidadores no profesionales de la Ley de Dependencia, tras pasar de haber en la provincia en marzo 83 cuidadores no profesionales cotizando a que "apenas cinco meses después" haya 523.

Así lo resalta en un comunicado Navarro, que asegura que esta medida, que "fue eliminada por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, cuando era secretario de Estado del Gobierno de Rajoy", ha sido activada por el Gobierno de Pedro Sánchez en abril.

Asimismo, destaca que de los 523 cuidadores cotizando a la Seguridad Social, más del 92 por ciento son mujeres, lo que "da una idea del calado social" de esta medida. "Ésta fue una de las mayores injusticias cometidas por el PP en el Gobierno de España y, por tanto, ésta ha sido una de las mayores reparaciones llevadas a cabo por el Gobierno socialista de Pedro Sánchez. Hemos vuelto a dignificar profesionalmente la figura de la cuidadora", subraya.

Navarro afirma que acciones de este tipo "demuestran la importancia vital de que siga habiendo un Gobierno progresista en España", un Gobierno de Pedro Sánchez que pueda "continuar desarrollando esta agenda social y ciudadana de primera magnitud y que pone a los hombres y mujeres de este país en el centro de las políticas".

"Gobernar es resolver los problemas y hacer más fácil la vida de la gente. Eso es lo que ha estado haciendo el Gobierno socialista y medidas como ésta vienen a confirmarlo", apostilla.

La candidata al Senado indica que estas iniciativas "son propias de un Gobierno que cree en la igualdad, que está comprometido con los derechos de las mujeres" y que "garantiza la viabilidad" de una ley tan importante como la Ley de Dependencia. Una importancia que, según añade, radica en una doble condición. Por un lado, como garante de la prestación de servicios públicos a personas que necesitan ayuda por su falta de autonomía, y por otro lado, como generadora de un empleo de naturaleza social que "suele ser desempeñado mayoritariamente por mujeres".

"El PSOE es el partido que diseñó y aprobó la Ley de Dependencia, el cuarto pilar del Estado de Bienestar. El PP fue el partido que expulsó a las cuidadoras de la Seguridad Social y el que redujo la aportación financiera del Estado del 50% al 22%. Esto es lo que volvemos a jugarnos el próximo 10 de noviembre", advierte.

Navarro señala que es fundamental volver a votar, porque hay que conseguir "un Gobierno sólido, que no dependa de nadie y que siga avanzando en el reconocimiento de los derechos de las personas". "Comprendo que pueda haber desánimo después de estos meses sin lograr ese Gobierno que necesita nuestro país, pero para que eso no vuelva a ocurrir tenemos que pronunciarnos de nuevo y no dejar que nadie decida por nosotros", avisa.