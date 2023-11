Millán niega montaje del PSOE de Jaén en la supuesta compra de votos y defiende el interés de "conocer toda la verdad"

Julio Millán (c), junto a los concejales socialistas Francisco Lechuga y Javier Padorno.

Julio Millán (c), junto a los concejales socialistas Francisco Lechuga y Javier Padorno. - EUROPA PRESS

JAÉN, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Jaén capital, Julio Millán, ha afirmado que por parte de su partido "en ningún caso ha habido" montaje sobre una presunta compra de votos por concejales del PP en las pasadas elecciones municipales, que fue denunciada por los socialistas. Ha defendido que el único interés que tienen es "conocer toda la verdad" y por ello el pasado octubre pidieron la reapertura de las diligencias para que se practiquen más pruebas.

Así lo ha indicado este martes a preguntas de los periodistas después de que la Policía Nacional haya confirmado dos detenciones relacionadas con ese caso, que el PSOE denunció el 27 de mayo, coincidiendo con la jornada de reflexión. A estas dos personas se las vincula con un presunto "montaje" para denunciar a los 'populares' por compra de votos.

Tras apuntar que no tiene conocimiento "de las últimas actuaciones que se hayan podido realizar", el también portavoz del PSOE en el Ayuntamiento ha explicado que al enterarse "de una posible infracción, de la comisión de un delito" --esa supuesta compra de votos--, por "responsabilidad" lo trasladaron "a quien tiene la competencia, que es la Policía Nacional".

"Por tanto, si ahora mismo se está llevando a cabo alguna diligencia en ese caso es porque nosotros pusimos una denuncia", ha señalado Millán, quien ha añadido "ha habido movimientos (sobre presuntas compras de votos) de una u otra forma que ha pasado en distintos procesos electorales" en diversos municipios de la provincia.

Millán ha detallado que el juzgado archivó el caso y "el Partido Socialista, con fecha de 11 de octubre, solicitó la reapertura de la diligencia y que se desarrollara una prueba para de verdad conocer los hechos".

"Queremos conocer la verdad y lo que nos sorprende es que pasado más de cinco meses desde esta denuncia todavía no se haya hecho un barrido de los teléfonos móviles de los presuntamente personas aquí denunciadas", ha señalado en alusión a los 'populares' Antonio Losa y Manuel Palomares --quienes respondieron con otra denuncia por injurias y denuncia falsa--.

Al respecto, ha mostrado su orgullo por "haber trabajado en la búsqueda de la verdad y en la defensa y la garantía de los procesos electorales, que deben ser limpios". De este modo, "cuando hay una denuncia" o "llega algún hecho que pone en duda la limpieza del procedimiento", la "obligación es denunciarlo".

"¿Que eso tiene unas consecuencias porque hay gente que ha manipulado o tal? No lo sabemos, porque nosotros no conocemos el procedimiento. Pero, en todo caso, lo más importante es que se conozca la verdad y por eso hemos pedido la reapertura del caso y que se lleve a cabo la prueba", ha declarado.

Al hilo, el concejal socialista ha resaltado que "hoy en día es fácil con unos teléfonos móviles que se detecte qué llamada ha habido en los últimos 15 días de tal fecha que se diga", de ahí que haya agregado que "lo que sorprende todavía es que no se haya hecho esa prueba".

"Es más, le pediríamos al PP y a las personas afectadas que se sumen con nosotros porque es el mejor hecho para conocer la verdad, que se conozca qué llamadas ha habido... Que no ha habido llamada y no tiene ninguna relación con estos señores ni con nadie, pues mire usted, sería una satisfacción en ese caso por ver que ellos no tienen ninguna responsabilidad porque nosotros tampoco queremos ir contra nadie", ha asegurado.

Así las cosas y preguntado por si tiene constancia del arresto de militantes o de personas cercanas al PSOE por un presunto montaje de compra de votos para inculpar a miembros del PP, ha respondido: "No, por parte del PSOE en ningún caso ha habido ningún tipo de afectación en ese sentido".