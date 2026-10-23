Un millar cordobeses inician la XXXI Peregrinación Diocesana de Jóvenes a Guadalupe

Un millar de cordobeses integran la XXXI Peregrinación Diocesana de Jóvenes a Guadalupe, que ha partido este viernes desde la Catedral. - DIÓCESIS DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El obispo de Córdoba, Jesús Fernández, ha presidido este viernes, 23 de octubre, la misa de envío de la XXXI Peregrinación Diocesana de Jóvenes al Monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe, en la provincia de Cáceres, con el lema de 'Tu Madre te busca' y en la que están participando 1.000 jóvenes de más de 70 parroquias de toda la Diócesis de Córdoba.

Entre los jóvenes, según ha informado el Obispado en una nota, hay representación de 36 municipios de la provincia y estarán acompañados de miembros de la vida consagrada, entre otros, hermanos del Verbum Spei y las hermanas del Verbo Encarnado. Además, los peregrinos estarán acompañados de seminaristas del Seminario San Pelagio y Redemptoris Máter.

En su homilía el obispo ha recordado a los jóvenes que el Señor introduce en la mochila del peregrino, como discípulos y apóstoles, "la palabra de Dios y la Eucaristía" y ha añadido que la vocación, "la llamada que Dios nos ha hecho desde el principio", es a estar "unidos a él", para poder estar siempre a su lado, ha subrayado.

En su alocución, Jesús Fernández se ha dirigido a los jóvenes anunciándoles que esta experiencia de comunión es "un ejercicio de Iglesia y toda la Iglesia de Córdoba camina con vosotros". Es, por tanto, un ejercicio de descubrimiento del Señor, ha puntualizado.

El obispo ha afirmado que los signos de Dios en la sociedad se manifiestan a través de "gente que se preocupa de que haya más justicia, más seguridad, más cuidado mutuo, más ciencia, más saber, que haya más corazón, más fe y más esperanza" y ha vinculado a los jóvenes a esta aspiración.

Para fortalecer el camino hasta Guadalupe, que ha comenzado en la Catedral de Córdoba, el obispo ha señalado que la peregrinación está en manos de Dios "para que descubráis el rostro de Dios en el camino". Además, con el anhelo de encuentro con María Santísima, "nos ponemos en las manos de María, estrella de la evangelización, para que todo sea para mayor gloria de Dios y bien de nuestra Iglesia y de cada uno de vosotros".

Este mismo viernes está previsto que los autobuses lleguen a Puerto de San Vicente (Toledo), desde donde comenzará la peregrinación a pie hasta el municipio cacereño de Alía, donde pasarán la primera noche. El sábado, a primera hora de la mañana, los jóvenes emprenderán el camino andando hasta Guadalupe, donde esté previsto que los reciba el obispo, para acompañarlos en la vigilia de la noche y en la misa en el monasterio la mañana del domingo.

AÑO GUADALUPANO

El pasado mes de agosto tuvo lugar la apertura del Año Santo Guadalupense, que se está celebrando este año, como cada vez que el 6 de septiembre, fiesta litúrgica de Nuestra Señora de Guadalupe, coincide en domingo.

El arzobispo de Toledo y Primado de España, Francisco Cerro Chaves, fue el encargado de presidir la ceremonia de apertura y en su intervención insistió en que hay que ser agradecidos "por vivir un nuevo año jubilar", e invitó a que todas las diócesis españolas puedan participar de este evento singular, especialmente para Extremadura. También invitó a ser "peregrinos de la fe, caminando hacia el amor de los amores, que es Jesucristo". Está previsto que el Año Santo Guadalupense termine el 8 de septiembre de 2027.