La ministra de Educación ensalza el modelo de la Fundación InnovaSur en la inserción laboral de jóvenes

Visita de la ministra Milagros Tolón a la Fundación Innovasur - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha ensalzado el modelo de la Fundación Innovasur para la inserción laboral de jóvenes a través de la formación tecnológica y el impulso de la FP Dual.

Así lo ha manifiestado durante su visita a las instalaciones de la Fundación Innovasur, en Jaén. Durante el recorrido, en el que ha estado acompañada por el presidente de la Diputación Provincial, Juan Latorre, la ministra ha puesto en valor el papel que desempeña esta institución en la capacitación tecnológica, la retención del talento local y el desarrollo de la Formación Profesional (FP) Dual.

Tolón ha manifestado su "satisfacción" por conocer de primera mano el trabajo de una fundación que colabora activamente con la FP Dual "para formar a nuestros chicos y nuestras chicas y favorecer su inserción laboral en un sector tan importante como es el sector tecnológico".

Asimismo, ha subrayado la relevancia de abrir nuevas expectativas de trabajo y de "favorecer también que las mujeres puedan estar en este campo tecnológico", al tiempo que ha recordado que España es un referente en materia de Formación Profesional tanto en Europa como en América.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Jaén, Juan Latorre, ha señalado a Innovasur como un claro ejemplo de las posibilidades de crecimiento, innovación y formación que ofrece la provincia al tejido empresarial.

"Jaén es una provincia para la empresa, donde se puede innovar y donde se puede mirar hacia el futuro", ha remarcado Latorre, al tiempo que ha resaltado que la firma es un referente nacional y autonómico en ámbitos como la ciberseguridad, la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías.

Latorre ha desgranado las ventajas competitivas del territorio jiennense, entre las que ha citado su ubicación estratégica, la calidad de vida de sus comarcas, la Universidad de Jaén, los centros de FP y un tejido productivo con "talento e identidad propia". Según ha explicado, a sectores consolidados como el aceite de oliva, la automoción o el plástico se están sumando ahora nuevas actividades ligadas a la innovación, la tecnología y el ámbito de la defensa.

La Fundación Innovasur, creada en 2023 con el objetivo de impulsar la capacitación tecnológica y la ciberseguridad en la provincia, pertenece a la empresa de ingeniería de base tecnológica Innovasur. Esta compañía cuenta actualmente con más de 350 profesionales --cifra que supera los 400 trabajadores según los datos de capacitación técnica especializada de su plantilla-- y tiene presencia en cinco provincias andaluzas, además de en Madrid y Murcia.

La directora de la fundación y responsable de Recursos Humanos de la empresa, Mercedes Villegas, ha hecho hincapié en que la colaboración con las universidades y los centros de FP ha sido "clave" en el crecimiento de la firma.

"Nosotros entendemos que la formación tiene que ser para crear empleo, porque no se entiende una sin la otra", ha aseverado Villegas, detallando que la plantilla ha pasado de apenas 20 personas hace 17 años a su volumen actual gracias a esta estrategia de capacitación.

En este sentido, Villegas ha explicado que en el edificio Ceticom de Innovasur "conviven en un entorno real nuestro centro de operaciones de seguridad y los estudiantes". Esta fórmula permite adecuar los conocimientos teóricos adquiridos en las aulas a las demandas reales del mercado de trabajo.

Por su parte, el alcalde de Jaén, Julio Millán, ha apuntado que la actual sede de la Fundación Innovasur, cedida por el Ayuntamiento, se ha convertido en "una referencia para la formación en ciberseguridad e IA, que genera un talento de alta capacitación". Por ello, ha puesto el acento en que "ha sido un acierto poder brindar este espacio, que de improductivo ha pasado a ser una referencia en la docencia".

La compañía colabora de forma habitual con centros de la región, como el IES Fernando III de Martos (Jaén) --integrado en la Red Estatal de Centros de Excelencia de FP en el sector de Fabricación Automatizada--, y cuenta en sus filas con numerosos profesionales que se han incorporado tras realizar sus prácticas en la empresa.

Tras realizar un recorrido por las instalaciones, que ha incluido la visita al Centro de Operaciones de Ciberseguridad y a las aulas formativas, la ministra ha mantenido un encuentro de trabajo con los responsables de Innovasur, tutores de empresa y alumnado que desarrolla allí su formación.

En la visita han participado también la secretaria general de Formación Profesional del Gobierno de España, Esther Monterrubio; el fundador y CEO de Innovasur, Juan José Prieto; la vicepresidenta primera de la Diputación, Pilar Parra; y el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández Palomino, entre otras autoridades.