La mitad de los andaluces recibe algún regalo no deseado en Navidad, según un estudio

Publicado 08/01/2020 18:37:52 CET

SEVILLA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un 50 por ciento de los andaluces recibe regalos no deseados durante la Navidad, según refleja el estudio 'Tendencias de consumo en Navidad' de eBay, que precisa que estos ciudadanos reciben una media de dos regalos no deseados durante este periodo.

Además, según explican desde la plataforma 'eBay' en un comunicado remitido a Europa Press, en el caso de recibir un regalo no deseado en Navidad, un 38% de los andaluces opta por quedárselo, mientras que un 37% decide cambiarlo por una opción que le guste más.

Entre otras de las opciones elegidas por los andaluces para aprovechar un regalo no deseado se encuentra el método del 'regifting', que consiste en vender aquellos regalos que no han gustado --la opción favorita de un seis por ciento de los andaluces--, o en regalar el producto no deseado a otra persona, una alternativa por la que opta otro once por ciento de los encuestados en dicho estudio.

Del grupo de gente que no vende sus regalos de Navidad, el 37% considera que no es ético; el 13% opina que no vale la pena, y otro 13% tiene miedo de que la persona que hizo el regalo se dé cuenta. Otros argumentos se basan en que no saben por dónde empezar, tienen falta de tiempo o no encuentran un paquete donde introducir el regalo, según explican desde 'eBay'.

Además, del estudio se desprende que cuatro de cada diez andaluces aprecian recibir un regalo sorpresa durante las fiestas, mientras que un 27% prefiere obtener un presente bien pensado que refleje sus intereses o sus pasiones.

Asimismo, un cinco por ciento asegura que no tienen interés en recibir un regalo, por lo que no espera nada en concreto, mientras que un cuatro por ciento valora algo hecho a mano, y un tres por ciento un regalo caro.

"El método de 'regifting' a través de plataformas como 'eBay' es cada vez más común, dadas las múltiples facilidades que ofrece el 'marketplace' para encontrar interesados en los regalos no deseados vía app o web", según ha apuntado Mónica Pérez, la directora de Comunicación de 'eBay', empresa que, según defiende, ofrece "un servicio de confianza que facilita a los usuarios la posibilidad de obtener un dinero extra para invertirlo en un artículo que realmente sea de su interés".