El MMH 2026 abre sus puertas reivindicando la minería como un "sector de oportunidades"

El comisario de MMH, Fernando Araúz, interviene en la apertura del Salón de la Minería de Sevilla ‘Mining and Minerals Hall 2026’. A 20 de octubre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El MMH (Mining and Minerals Hall) 2026, la sexta edición del encuentro internacional de la minería que se celebra en Sevilla hasta el próximo jueves, ha abierto este martes sus puertas reivindicando esta actividad como un "sector de oportunidades" para el desarrollo socioeconómico, la soberanía estratégica y la transición hacia energías limpias en Europa.

Según ha informado MMH en una nota, en un momento en el que los vaivenes geopolíticos han puesto en evidencia la importancia de la minería para garantizar la independencia europea en sectores clave, el respaldo institucional y el impulso empresarial "tienen que traducirse en proyectos reales", ha señalado el comisario del MMH 2026, Fernando Araúz de Robles, durante la inauguración del encuentro en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla.

En este acto, clausurado por el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, también han participado el secretario de Estado de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Joan Groizard, y el segundo teniente de alcalde y delegado municipal de Cartuja, Parques innovadores, Movilidad, Economía y Comercio del Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel.

"Necesitamos mantener estándares de seguridad y medioambientales buenísimos, pero también reglas de juego que permitan a las empresas que trabajamos en Europa competir en igualdad de oportunidades con el resto del mundo, porque en otros países la regulación es distinta", ha señalado Araúz de Robles.

El comisario del MMH ha puesto como ejemplo territorios como Andalucía, que concentra el 90% de la minería metálica española, y Galicia --comunidad invitada a esta edición--, ambas con materias primas y proyectos pendientes de aprobación. "Tenemos la obligación de poner en valor esos recursos, siempre bajo los estándares más altos, generando riqueza y proyectos de vida en estos lugares", ha señalado, antes de concluir resaltando que "hay motivos para mirar adelante con confianza".

En la misma línea se ha pronunciado el presidente de la Junta de Andalucía, que ha destacado que la minería metálica en la región está "en plena efervescencia, llena de dinamismo". Además, en un escenario global cargado de incertidumbre económica y geopolítica, la minería se perfila como "un sector clave para la Unión Europea", ha sentenciado Moreno Bonilla, que ha destacado la presencia de dos proyectos considerados estratégicos por la Comisión Europea, como son CirCular, la planta de reciclaje de metales presentes en aparatos electrónicos que ha puesto en marcha Atlantic Copper, y el proyecto polimetalúrgico de Cobre las Cruces.

Asimismo, "la minería andaluza está en una fase de expansión más que prometedora, desde el compromiso con nuestro planeta y de sostenibilidad". Además, "Andalucía está impulsando una minería moderna, segura para los trabajadores y sus entornos, innovadora, y sin duda digitalizada".

Una actividad deseable para Andalucía, España y Europa, no solo solamente porque genera progreso, empleo y futuro en muchas comarcas de Andalucía, sino porque es "imprescindible para nuestra seguridad, fundamental para la viabilidad de Andalucía, España y Europa".

Además, el presidente de la Junta ha indicado que "quien no entienda que nuestro futuro pasa por la soberanía en nuestros metales comete un error".

Por su parte, el secretario de Estado de Energía ha recordado que "pocos sectores pueden decir que llevan 5.000 años trabajando en el mismo sitio", en alusión a las minas de cobre en la Faja Pirítica Ibérica, "y no solo siguen siendo necesarios, sino probablemente son más necesarios, lo más primario del sector primario".

Joan Groizard ha señalado que Andalucía y España están "si no los primeros, entre los mejor posicionados" en la revolución industrial que supone la transición hacia energías verdes, en un momento en el que el acceso a las materias primas minerales "se ha convertido en una cuestión de autonomía estratégica europea".

No obstante, "tenemos el recurso, tenemos la industria, tenemos el conocimiento y tenemos la voluntad de aprovecharlo, de forma sostenible pero ambiciosa", ha sentenciado Groizard, que ha recordado que, dentro de la Unión Europea," España es el único productor de estroncio, el primero de flúor, el segundo de cobre y el tercero de wolframio, entre otras materias primas".

Por otro lado, el delegado de Cartuja, Parques innovadores, Movilidad, Economía y Comercio, Álvaro Pimentel, ha subrayado que estamos ante "la edición más ambiciosa del MMH, con datos de participación que reflejan la pujanza de un sector indispensable y demuestra que Sevilla es ya la ciudad donde la minería internacional toma sus decisiones estratégicas".

De este modo, "hemos transformado la proyección de la capital para posicionarla también como un enclave competitivo capaz de atraer sedes multinacionales, cerrar acuerdos y fijar talento". Además, desde el Ayuntamiento "continuaremos fortaleciendo la colaboración público-privada para que la industria cuente con las mejores condiciones operativas y siga impulsando el crecimiento económico de la ciudad", ha expuesto.

MMH 2026 CUENTA CON MÁS DE 8.500 METROS DE ESPACIOS EXPOSITIVOS Y 332 EXPOSITORES

El MMH 2026, organizado por la asociación española de la minería metálica Aminer y promovido por la Junta de Andalucía, ha arrancado esta mañana con 8.548 metros de espacio expositivo que reúnen a 332 expositores, entre los que está representada toda la cadena de valor de la minería, desde la industria extractora a la auxiliar.

En paralelo, se celebra un Congreso Científico con un centenar de ponentes de reconocido prestigio, que abordará asuntos como la capacidad de Europa de atender con recursos propios la demanda creciente de minerales para cubrir sus necesidades estratégicas; la incorporación de tecnologías como la Inteligencia Artificial, la digitalización o el análisis de datos; la viabilidad de los proyectos mineros; la licencia social o el marco normativo aplicable al sector.

Por su parte, Galicia, la comunidad autónoma invitada a esta edición, cuenta con un llamativo stand en el Pabellón 1 que ofrece una exposición de las materias primas fundamentales con presencia en la región. Está promovido por la Cámara Oficial Mineira de Galicia y la Xunta de Galicia y cuenta con representación de diversas empresas del sector.

Asimismo, el programa se completará con otras actividades, como el 'EIT RawMaterials Expert Forum', que acogerá la reunión fundacional de la nueva 'Exploration & Mining SIGN', una red europea creada para conectar a la industria, inversores, universidades, startups y administraciones y trabajar conjuntamente en algunos de los principales retos de la minería.

Por último, entre las actividades paralelas se encuentra una exposición de maquinaria de grandes dimensiones en la explanada de entrada de Fibes, un área dedicada a las visitas escolares y familiares o el Innovation hub, una zona de presentación de proyectos tecnológicos reeditada tras su éxito en la edición anterior.