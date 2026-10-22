El MMH 2026 se clausura con un impacto económico de 9,5 millones y 17.500 visitas

Imágen de los premiados. - MMH

SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El MMH 2026, la sexta edición del encuentro internacional minero celebrado en Sevilla, ha sido clausurado este jueves dejando en la ciudad un impacto económico de 9,5 millones de euros, un 35% más que en la edición anterior. Así lo ha dado a conocer el comisario del encuentro, Fernando Araúz de Robles, que ha aportado también la cifra estimada de visitantes: cerca de 18.000 personas, en torno a un 20% más que en la edición celebrada en 2024.

El congreso, organizado por la asociación española de minería metálica Aminer y respaldado por la Junta de Andalucía, partía con cifras récord de participación: 332 expositores de empresas y entidades, un 29% más que en la edición anterior, y 8.548 metros cuadrados de zona comercial. Unas cifras "excelentes" para un encuentro que permite al visitante conocer "un muestrario de lo que nos ofrece la minería moderna, innovadora, sostenible generadora de riqueza y comprometida con su entorno que practicamos en estos días", según ha explicado el comisario del MMH 2026, que repetirá en el cargo de cara a próxima edición, que se celebrará del 17 al 19 de octubre de 2028, tal y como ha señalado la organización en una nota de prensa.

En la primera edición del MMH organizada desde que Aminer tiene ámbito nacional, el presidente de la asociación, Enrique Delgado, ha recordado la necesidad de posicionar a la minería española en el escenario europeo e internacional, que se ha evidenciado estos días.

"El MMH ha dejado claro que somos un sector estratégico, que está en la base del desarrollo económico de nuestras sociedades y de la transformación hacia una economía digitalizada y sostenible, con la innovación y el respeto al entorno como compromisos innegociables", ha recordado. Delgado ha recordado asimismo las sinergias establecidas en este encuentro, en el que se han organizado actividades en colaboración con entidades como EIT Raw Materials, Primigea y la Fundación Minería y Vida.

En el marco del MMH, Aminer también ha presentado un nuevo foro de encuentro, el Huelva Mining Summit, centrado en las soluciones tecnológicas y respaldado por la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento y la Diputación de Huelva, que celebrará su primera edición en octubre de 2027 en la Casa Colón de Huelva.

En la clausura ha participado el director general de Minería Sostenible y Ciencia de las Materias Primas, Jesús Portillo, que tras el éxito de esta edición del MMH ha animado a no caer en la complacencia y seguir trabajando en los retos del sector. Entre ellos, ha citado una mayor conexión con la sociedad, basada en el conocimiento científico riguroso, y en el aumento de la fijación del valor que genera la minería en el territorio, extendiendo la cadena de valor.

Además, durante la clausura se han entregado los Premios MMH 2026, que reconocen la trayectoria y el mérito de profesionales del ámbito de la minería, y que han recaído en José Luis Seco, Patricia Ferrer y Ángel Maestre.

Por su parte, José Luis Seco, ingeniero de Minas y asesor técnico de actividades mineras en la Junta de Andalucía, ha recibido el Premio de Comunicación MMH 2026 como creador del podcast El Filón, impulsado por el Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Sur y centrado en la actualidad minera. El Reconocimiento MMH 2026 ha sido entregado a Patricia Ferrer, directora financiera de Atalaya Riotinto y presidenta del Comité Científico, por su labor destacada en la organización de los contenidos del Congreso Científico que ha transcurrido en paralelo al encuentro expositivo y comercial.

Finalmente, el Premio MMH 2026 a la trayectoria ha distinguido la figura de Ángel Maestre, geólogo de formación y reconocida figura de la minería sevillana, cuya trayectoria profesional ha estado vinculada en su práctica totalidad al municipio de Aznalcóllar, donde ha trabajado de la mano de distintas empresas mineras.