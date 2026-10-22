Moclín (Granada) licita la puesta en marcha de un Centro de Visitantes en la antigua Casa de los Maestros

El Ayuntamiento de Moclín abre el plazo para la presentación de proyectos para la gestión del futuro Centro de Recepción de Visitantes de la localidad. - AYUNTAMIENTO DE MOCLÍN

MOCLÍN (GRANADA), 22 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Moclín (Granada) ha sacado a licitación el contrato de alquiler de las instalaciones de la antigua Casa de los Maestros del municipio para que las empresas opten a poner en marcha en este espacio un futuro Centro de Visitantes.

Tras la publicación este pasado jueves del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada, el periodo de presentación de ofertas estará abierto hasta el próximo 12 de noviembre.

El alcalde de la localidad, Marco Antonio Pérez, ha explicado a Europa Press que este impulso al Centro de Visitantes por parte del gobierno local se produce después de la recuperación de la antigua Casa de los Maestros, ubicada "en un emplazamiento estratégico" a la entrada de la localidad.

Tras estar en muy mal estado y en desuso, se invirtieron en este espacio 150.000 euros del Gobierno de España a través del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP), financiado con Fondos Europeos, para su adecentamiento.

"La idea e iniciativa final es la de mover la economía local y crear esa sinergia que mueva el tejido empresarial para crear el Centro de Recepción de Visitantes", explica el regidor sobre la futura instalación.

Pérez detalla que la intención del Ayuntamiento es que los muchos visitantes que recibe Moclín y sus pueblos tengan a su disposición un lugar donde puedan acceder a información turística con todo lo que ello abarca respecto a posibilidades de espacios gastronómicos, oferta de ocio, deporte en la naturaleza, visita a enclaves culturales y patrimoniales como el castillo, etcétera.

Al respecto, el alcalde expone que las bases para optar al alquiler de las instalaciones las antiguas Casas de Maestros para promover allí la implantación del Centro de Visitantes son "amplias", y podrían dar lugar, por ejemplo, a instalar un espacio de coworking, de atención al peregrino que visita el Camino Mozárabe de Santiago, o de exposición y venta de productos o souvenirs, entre muchas otras.

"La idea es que el visitante que llega a Moclín disponga de un lugar de referencia dónde informarse de todo lo que ofrece el municipio, especialmente cuando el Ayuntamiento está cerrado", señala.

Las bases de licitación consultadas por Europa Press recogen que el arrendamiento de este espacio de 440 metros cuadrados persigue, además de la obtención de un rendimiento económico, la explotación del bien "como espacio multiservicio que ofrezca un valor añadido turístico, cultural y económico" al municipio de Moclín.

El presupuesto base de licitación asciende a 4.200 euros anuales, dado que la renta asciende a la cantidad de 350 euros mensuales; y se establecerá un incentivo de puesta en marcha, con bonificación del 100% de la renta durante el primer año de contrato. Se establece en un período inicial de dos años, contados desde la fecha de formalización del contrato, con posibilidad de prórroga expresa por periodos anuales hasta un máximo de dos dos años adicionales.

Los criterios de valoración atenderán especial a la memoria de explotación con aspectos como servicio y cobertura, la puesta en marcha y viabilidad del proyecto, la sostenibilidad y calidad, y la dinamización sociocultural; y la adenda sobre gestión y funcionamiento en lo referido a horarios y compromiso de apertura, atención al usuario y accesibilidad y protocolos higiénico-sanitarios. También se valorará el impacto en el empleo local.