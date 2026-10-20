Molina (PP) destaca "el compromiso de Feijóo para abrir una nueva etapa política en España basada en la verdad"

Adolfo Molina mantiene una reunión de trabajo con los coordinadores de campaña locales del PP de los municipios preferentes de la provincia de Córdoba. - PP

CÓRDOBA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Córdoba y coordinador de campaña provincial ante el 29N, Adolfo Molina, ha defendido este martes "el compromiso de Alberto Núñez Feijóo para abrir una nueva etapa política en España, basada en la verdad, el respeto a la ley, la responsabilidad institucional y la gestión", dado que "Feijóo ha firmado un contrato con los españoles para devolverles lo que el PSOE les ha quitado: el respeto a la verdad, a la ley, al esfuerzo y a la unidad de España", ha resaltado.

Molina, quien ha mantenido una reunión de trabajo con los coordinadores de campaña locales de los municipios preferentes de la provincia, ha subrayado en una nota que la trayectoria de Feijóo "avala el compromiso y permitirá que, por fin, la palabra de un presidente del Gobierno vuelva a tener valor".

Frente a ello, ha criticado "el modelo de gobierno de Pedro Sánchez durante los últimos ocho años, que ha puesto los intereses personales del presidente por delante de las necesidades de los españoles". "España necesita otra forma de gobernar, con menos confrontación, menos propaganda y más gestión", ha declarado, para manifestar que "no podemos seguir con un gobierno que construye su relato sobre promesas incumplidas y que ha deteriorado la confianza de los ciudadanos en las instituciones".

En este sentido, ha subrayado que "el proyecto de Feijóo plantea recuperar los principios básicos de una democracia sólida: la integridad territorial, la calidad democrática, la independencia judicial y el control del gasto público". "Gobernar no consiste en utilizar las instituciones en beneficio propio, sino en trabajar para todos los españoles, rendir cuentas y asumir responsabilidades", ha explicado.

Así, Molina ha remarcado que "España necesita un gobierno limpio, responsable y capaz de cumplir sus compromisos", al tiempo que ha destacado "la necesidad de recuperar la normalidad institucional y la estabilidad económica, con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) cada año y una política exterior que permita a España recuperar prestigio y credibilidad ante sus socios europeos e internacionales".

Al respecto, Molina ha advertido de que "Sánchez ha roto la relación básica de confianza entre los ciudadanos y el Estado". "Los españoles cumplen cada día con su trabajo, pagan sus impuestos y asumen sus obligaciones, pero esperan a cambio unos servicios públicos que funcionen, unas instituciones que respondan y un gobierno que esté a la altura", ha avisado, apostillando que "hoy, demasiados ciudadanos sienten que el ejecutivo no está cuando más lo necesitan".

"LOS CIUDADANOS NECESITAN SOLUCIONES, NO EXCUSAS"

Frente a esta situación, Molina ha destacado que "el PP sitúa en el centro de su acción política los problemas cotidianos de las familias, los trabajadores y las clases medias". "Entre las prioridades están el acceso a la vivienda, con el compromiso de impulsar la construcción de un millón de nuevos hogares, así como una política migratoria que permita controlar quién entra en España, cómo lo hace y con qué finalidad", ha trasladado.

En este caso, ha enfatizado que "los ciudadanos necesitan soluciones, no excusas". "Necesitan poder acceder a una vivienda, llegar a fin de mes y tener la seguridad de que su esfuerzo merece la pena", ha expresado, para indicar que "por eso, el contrato que plantea Feijóo se basa en recuperar la confianza y devolver a la política su verdadera función, que es mejorar la vida de la gente".

Igualmente, el presidente del PP de Córdoba ha puesto el acento en "el compromiso con la recuperación de la clase media mediante una política económica orientada a reducir la presión fiscal, aumentar la productividad y mejorar los salarios". También, ha destacado "la actualización de las pensiones conforme al IPC y la recuperación de unos servicios públicos eficaces".

"España necesita un gobierno que respete a quienes trabajan, a quienes emprenden, a quienes sostienen los servicios públicos y han contribuido durante toda su vida", ha dicho, para asegurar que "con Feijóo, el objetivo es que el esfuerzo vuelva a tener recompensa, que las instituciones recuperen su credibilidad y que las prioridades de los españoles estén por encima de cualquier interés personal".