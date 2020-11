Molina (PP) exige a IU que "cumpla su palabra" de no apoyar la moción de Baena si la respaldaba un edil no adscrito

CÓRDOBA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Córdoba, Adolfo Molina, ha exigido este jueves a IU que "cumpla su palabra" y la determinación que tomó la Comisión Colegiada Provincial de IU este martes de no apoyar la moción de censura en el Ayuntamiento de Baena (Córdoba) si dicha moción cuenta con el apoyo de algún concejal no adscrito, "porque del PSOE no esperamos nada", ha apostillado.

"El pleno del Ayuntamiento de Baena ya ha tomado conocimiento de que uno de los concejales de Iporba ya no forma parte de ese grupo y por tanto es un concejal no adscrito; ahora la pelota está en el tejado de IU que dijo públicamente que no apoyaría una moción de censura participada por un concejal tránsfuga", ha afirmado Molina en una nota.

En el comunicado emitido este martes por IU se decía literalmente que "a fin de no dejar dudas sobre su compromiso democrático con la provincia, sus instituciones y, en este particular, con el municipio de Baena", desde la Comisión Colegiada Provincial de IU se comunica que "con objeto de no dejar dudas sobre nuestro compromiso con la democracia, la transparencia y la regeneración democrática, hacemos saber que apoyaremos la moción siempre y cuando no participe de la misma ningún concejal no adscrito".

En este sentido, recordaban que seguirán "dando todos los pasos desde el escrupuloso respeto a las reglas democráticas y al Pacto Antitransfuguismo al objeto de dignificar las instituciones y de estar a la altura de lo que la ciudadanía demanda, coherencia con los principios y valores democráticos".

Ante esto, Molina ha destacado que "hace muy pocas fechas PSOE e IU han participado en la renovación del Pacto Antitransfuguismo con su firma", y que "la propia IU ha pedido su aplicación en el Parlamento andaluz ante los problemas internos del grupo Adelante Andalucía que ha desembocado en la expulsión del grupo de una serie de diputados que han pasado a ser no adscritos". "De la misma forma que se aplicó en el Parlamento, se debe aplicar hoy en el Ayuntamiento de Baena", ha afirmado.

Según ha expuesto el popular, "estamos ante un caso de transfuguismo de libro y las formaciones políticas democráticas, que además forman parte del Pacto Antitransfuguismo a nivel nacional, deberían rechazar está práctica que solo viene a manchar la actividad política, a desnaturalizar la democracia y a generar problemas para las instituciones y a los ciudadanos a quienes representan".

"Esperamos que IU esté a la altura de las circunstancias, que respete lo que firmó en el Pacto Antitransfuguismo y lo que se aplicó hace unos días en el Parlamento andaluz, porque del PSOE no esperamos nada, ha dejado claro que solo le importan sus intereses partidistas y personales y todo lo demás le sobra", ha advertido el presidente del PP provincial.