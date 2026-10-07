Montilla-Moriles (Córdoba) valora positivamente la aprobación de Estrategia del Viñedo y el Vino de Andalucía 2028-2031

Archivo - Vendimia en viñedos del marco Montilla-Moriles. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Protegidas de Vinos y Vinagres de Montilla-Moriles, en Córdoba, ha expresado este miércoles su "satisfacción por la aprobación", por parte del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, de la formulación de la primera Estrategia del Viñedo y el Vino de Andalucía 2028-2031, un instrumento que tiene como finalidad ofrecer una respuesta integral a los principales retos del sector y reforzar su competitividad, rentabilidad y resiliencia.

Según ha el Consejo Regulador de las DOP cordobesas, la nueva estrategia impulsada por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural "contempla el desarrollo de medidas orientadas a fortalecer la innovación, la digitalización, la sostenibilidad, la internacionalización y la diversificación de mercados, así como afrontar desafíos tan relevantes como el relevo generacional, el cambio climático, los problemas fitosanitarios y la adaptación de la oferta a las nuevas demandas de los consumidores".

El acuerdo aprobado por el Gobierno andaluz supone "el inicio formal de los trabajos para la redacción de una hoja de ruta estratégica que contará con la participación de los agentes económicos y sociales vinculados al sector vitivinícola", incluyendo las denominaciones de Origen andaluzas. La estrategia incluirá un análisis de la situación actual del sector, la definición de objetivos prioritarios y la programación de actuaciones concretas para el período 2028-2031.

Para el presidente del Consejo Regulador, Javier Martín Fernández, la decisión adoptada por la Junta de Andalucía "representa un hito para el futuro del vino andaluz y una oportunidad especialmente relevante para la Denominación de Origen Montilla-Moriles", donde "recibimos esta noticia con enorme satisfacción porque supone el reconocimiento institucional de la importancia estratégica que tienen el viñedo y el vino para numerosas comarcas rurales andaluzas. Durante años hemos reivindicado la necesidad de contar con una planificación específica para el sector y hoy damos un paso fundamental en esa dirección".

Javier Martín Fernández ha señalado que la elaboración de esta estrategia "permitirá visibilizar las necesidades específicas de territorios con una larga tradición vitivinícola como Montilla-Moriles y facilitará la incorporación de medidas orientadas a mejorar la rentabilidad de las explotaciones, fortalecer la competitividad de las bodegas y fomentar la incorporación de jóvenes al sector".

"Nuestra Denominación --ha proseguido-- afronta retos compartidos con el conjunto del sector, como el relevo generacional, la adaptación al cambio climático o la necesidad de seguir ganando presencia en los mercados nacionales e internacionales. Esta estrategia debe convertirse en una herramienta útil para identificar soluciones y movilizar recursos que permitan afrontar esos desafíos con garantías".

Además, ha destacado la importancia de que la estrategia nazca desde el diálogo y la colaboración entre la Administración y el propio sector. "Las denominaciones de Origen tenemos mucho que aportar. Conocemos de primera mano la realidad de nuestros viticultores, de nuestras cooperativas y de nuestras bodegas. Por ello, participaremos activamente en los trabajos de elaboración del documento para garantizar que las singularidades de Montilla-Moriles y el enorme potencial de nuestros vinos queden adecuadamente reflejados", ha subrayado.

La Junta de Andalucía destaca que la actividad vitivinícola tiene una gran relevancia económica, social, cultural y territorial, contribuyendo al mantenimiento del paisaje, la conservación del patrimonio rural y la generación de actividad económica en numerosas comarcas andaluzas. Actualmente existen en Andalucía alrededor de 2.500 explotaciones de viñedo que suman aproximadamente 22.700 hectáreas y cuentan con 28 menciones de calidad vinculadas al sector. Entre ellas figuran la Denominación de Origen Protegida Montilla-Moriles y la de Vinagre de Montilla-Moriles.

El Consejo Regulador de Montilla-Moriles considera que la puesta en marcha de esta estrategia "abre una oportunidad histórica para consolidar una visión común del sector vitivinícola andaluz y para reforzar el papel que desempeñan las Denominaciones de Origen como motores de desarrollo económico, empleo, innovación y cohesión territorial. Montilla-Moriles ha demostrado, durante siglos, su capacidad para elaborar vinos singulares y diferenciados. Ahora tenemos la oportunidad de contribuir a diseñar la estrategia que debe garantizar la fortaleza del sector vitivinícola andaluz durante las próximas décadas. Es una responsabilidad que asumimos con ilusión y con espíritu constructivo", ha concluido Javier Martín Fernández.