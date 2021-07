Montserrat Domínguez aboga por una educación "basada en la igualdad y la diversidad"

CARMONA (SEVILLA), 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La periodista y directora general de la Cadena Ser, Montserrat Domínguez, ha abogado este miércoles por "una educación basada en la igualdad y la diversidad" y ha mantenido que "hay que hacer un gran esfuerzo para relegar los estereotipos y no dar un paso atrás en esta oleada negacionista".

Así lo ha resaltado Domínguez, que ha participado junto con la periodista Esther Palomera en el debate 'En primera persona', que ha clausurado el seminario 'Educar por la igualdad. El único camino', en el marco de la XIX edición de los Cursos de Verano de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) en Carmona (Sevilla). Ambas ponentes han asistido de forma telemática.

Ha manifestado que acabar con los estándares "es complicado", ya que "están arraigados desde hace siglos y romperlos supone una actitud vigilante, un radar 24 horas para no volver a caer en usos y costumbres machistas".

La directora general de Cadena Ser ha destacado que "los medios son el gran escaparate de la vida, lo que no aparece en ellos no existe para la sociedad", poniendo en relieve la importancia de que se hable en los titulares de violencia de género, algo que "antes formaba parte de los entornos privados y no podía llegar a la agenda política".

En esta línea, ha agradecido el trabajo colectivo "que nació del movimiento feminista y las asociaciones de mujeres", que "han logrado alzar la voz de la mujer en los medios, que antes estaba silenciada y no se consideraba de autoridad".

Domínguez ha hecho referencia a "la cantidad de mujeres científicas que han aparecido en los medios de comunicación debido a la pandemia", señalando que "no es que antes no estuvieran, sino que el espacio de voz experta estaba ocupado por hombres".

Respecto a esta aparición de científicas en los medios, la periodista también ha mencionado que, desde el frente del periodismo, "se ha aprendido a localizar y dar relevancia a estas mujeres para hablar de asuntos de relevancia social".

Por su parte, la periodista Esther Palomera ha hecho un recorrido por su trayectoria profesional y ha afirmado que "hace 30 años las mujeres pasaban por alto cosas inaceptables, como participar en reuniones de directiva en las que parecían invisibles y no eran escuchadas".

En este ámbito, ha precisado que la presencia de mujeres periodistas "ha ayudado a introducir una mirada más amplia del mundo y a tener una crítica contra actitudes que hoy se consideran intolerables pero se han permitido muchos años". "No puede haber un buen periodismo que no refleje las aspiraciones, los logros y los problemas de las mujeres", ha sentenciado.

Palomera ha subrayado que la mujer "se encuentra en una escandalosa minoría en los puestos relevantes", a pesar de "que se ha aumentado la presencia en los puestos de responsabilidad, sigue siendo minoritaria".

Ha trasladado el problema al ámbito del periodismo, apuntando que "cuesta hacer valer la opinión y autoridad femenina en un ámbito masculinizado como el periodismo".

La periodista ha recalcado que "hay cosas que van cambiando, y ya ningún hombre es capaz de decir que una mujer no es válida para un puesto de responsabilidad, pero seguimos viviendo en una sociedad masculina". "Se han establecido ciertas alianzas que han tardado en llegar", ha apostillado.

La ponente ha indicado que "las mujeres han soportado durante tanto tiempo el pensamiento de que estaban menos capacitadas, que al principio les costaba ejercer el poder, se sentían intrusas en un mundo de hombres, hasta que han marcado sus criterios".

Palomera ha situado el cambio de visión de los medios respecto a la mujer y la violencia de género en el asesinato de Ana Orantes, donde "se empezó a cuidar el lenguaje, no hablar de crímenes pasionales, sino machistas".

Para concluir su intervención, ha mencionado que "lo bueno para el feminismo está por venir", pero ha lamentado que "aún hay muchas alertas levantadas ante el rearme del machismo para paralizar los avances conseguidos por la mujer".