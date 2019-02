Moreno afirma que su Gobierno "correrá" para contar con los Presupuestos de este año antes de las municipales

Publicado 01/02/2019 13:40:21 CET

SEVILLA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha manifestado este viernes que su Gobierno "correrá" para contar con los Presupuestos de la comunidad de este año antes de las elecciones municipales de mayo.

En comparecencia ante los medios de comunicación tras mantener una reunión institucional con el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, en el Ayuntamiento, Moreno ha sido preguntado sobre el hecho de que desde el PSOE-A se haya criticado que no presente antes los presupuestos de la comunidad.

"Tiene guasa que lo diga quien no aprobó el presupuesto en septiembre", ha indicado Moreno, quien ha añadido que la anterior presidenta de la Junta, la socialista Susana Díaz, lo podía haber empezado a negociar en agosto, como él mismo le pidió.

"No es razonable que metan prisa para el presupuesto cuando ellos no lo han hecho en tiempo y forma", ha insistido el presidente, quien ha añadido que ya se ha puesto en marcha la elaboración del Presupuesto de este año, pero que aún no están nombrados todos los cargos de la Junta.

"Vamos a correr para tenerlos antes de las municipales y tendremos que negociar con todos los partidos", ha sentenciado Juanma Moreno.

De otro lado, el presidente ha sido preguntado sobre si se van a adoptar medidas ante el hecho de que se sigan haciendo nombramientos desde la gerencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) o desde cualquier organismo de la Junta en el que todavía hay personas en "funciones" o sobre el asunto de los "pluses" a directivos de la fundación Andalucía Emprende.

Moreno ha respondido que la administración está inmersa en una auditoría de órganos y ha expresado que no le parece correcto ni razonable que pudieran adoptarse decisiones de ese tipo por el anterior Gobierno estando en funciones. Ha señalado que esas decisiones serán analizadas por si pudieran suponer un "menoscabo para la administración".

El presidente se ha mostrado partidario de que todas las decisiones que no se ajusten a derecho sean revertidas y ha garantizado que en su momento se dará toda la información a los medios de comunicación.