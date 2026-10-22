Moreno afirma que Sánchez "ha vuelto la espalda" a los jóvenes y anuncia 190 millones para formación en 2027

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, interviene en la sesión de control al Gobierno en el Parlamento andaluz. A 22 de octubre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España) - María José López - Europa Press

SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha manifestado este jueves que el Gobierno de Pedro Sánchez ha "vuelto la espalda" a los jóvenes del país y ha "convertido el acceso a la vivienda en uno de sus principales problemas". Moreno ha anunciado que los presupuestos andaluces para 2027 contemplarán 190 millones para programas de formación destinados a los jóvenes.

Así se ha pronunciado Moreno, en la sesión de control del Pleno del Parlamento, durante su debate con el portavoz del grupo Vox, Javier Cortés.

"Un Gobierno (el de Pedro Sánchez) completamente indolente hacia nuestra juventud, a la que tenemos la obligación de devolverle esperanza, ilusión y futuro", según ha expresado Juanma Moreno.

Ha añadido que mientras en Andalucía se ofrecen "oportunidades" a los jóvenes, el Ejecutivo nacional les "ha vuelto la espalda", en materia de vivienda, mientras que ha "achicharrado a impuestos" a los jóvenes autónomos del país.

Para Moreno, los jóvenes deben de ser "una prioridad para cualquier sociedad y especialmente para cualquier gobierno", que tiene que ser conscientes de su realidad, de sus demandas, de sus inquietudes y de sus deseos, "y tenemos la obligación de escucharlos, de ayudarlos y de poner en marcha políticas que den respuesta a sus necesidades".

Así, Juanma Moreno se ha referido a las medidas fiscales que se pondrán en marcha en 2027 en Andalucía para favorecer el acceso a la vivienda, como una nueva línea de ayuda al alquiler con opción a compra para jóvenes, dotada con 25 millones de euros, favoreciendo el tránsito desde el alquiler a la propia propiedad.

Asimismo, ha anunciado 190 millones en los Presupuestos de 2027 para cuatro iniciativas para formación de jóvenes, con incentivos a los programas ActivaT, T-Acompañamos o Alma.

Juanma Moreno ha indicado que para su gobierno también son una prioridad los jóvenes autónomos, de manera que se pondrán en marcha medidas como la tarifa Plan Invertida para facilitar el relevo generacional. También ha expresado un compromiso con los jóvenes agricultores y el relevo generacional en el sector primario.

Por su parte, Javier Cortés ha manifestado que "por culpa" del Gobierno de Pedro Sánchez, muchos jóvenes están condenados a "la pobreza y la precariedad", mientras están "viendo cómo inmigrantes recién llegados y sin ningún tipo de arraigo han tenido acceso prioritario a las ayudas sociales y a la vivienda pública".

Ha manifestado que el pacto de gobierno andaluz de PP-A y Vox recoge "priorizar a los andaluces" en el acceso a la vivienda y en las ayudas sociales.

Ha indicado que "no contentos con el éxodo de los jóvenes, la señora (María Jesús Montero) y el señor Sánchez importan mano de obra ilegal, que está echando por tierra los salarios de nuestros trabajadores y las conquistas sociales que han tardado años en conseguirse después de luchas, y es que la inmigración ilegal es la nueva esclavitud de Europa".

A su juicio, Sánchez y Montero "han dejado este país como un solar", y ha criticado la huelga general del 11 de noviembre convocada por los sindicatos "para ayudar a los socialistas y comunistas". Ha señalado que ni a los sindicatos ni a las organizaciones empresariales hay que darles dinero público.