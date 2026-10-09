Moreno agradece a Felipe VI estar siempre "allí donde España necesita una voz fuerte, clara y serena"

El Rey Felipe VI y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (i.), este viernes en Córdoba, con motivo del Congreso de la Industria de la Defensa Indudef 2026 - MADERO CUBERO-EUROPA PRESS

CÓRDOBA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha agradecido este viernes al Rey Felipe VI estar "siempre allí donde España necesita una voz fuerte, clara y serena". "Andalucía tiene un enorme vínculo, un vínculo muy fuerte y muy sólido con la Corona", ha expresado.

El Rey Felipe VI ha asistido este viernes en Córdoba al Congreso de la Industria de la Defensa Indudef 2026, en cuya clausura han intervenido Juanma Moreno; la ministra de Defensa, Margarita Robles; el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez.

Durante su intervención, Juanma Moreno ha trasladado a Felipe VI su agradecimiento "por estar siempre allí donde España necesita una voz fuerte, clara y serena".

"Andalucía somos puerta del Mediterráneo, frontera sur de España y frontera sur de Europa, y también somos el límite entre un modelo cultural y social que está basado en derechos y libertades que merece la pena proteger y que, desde luego, se suele proteger a través de la defensa".

Estas palabras de Juanma Moreno se producen cuatro días antes de que los Reyes, Felipe VI y doña Letizia, visiten el 13 y 14 de octubre Ceuta y Melilla.

"Siempre cercano y apoyando a nuestra tierra. Es un orgullo y un honor tener al Rey Felipe de nuevo en Andalucía", unas palabras que Juanma Moreno ha trasladado a través de su cuenta en la red social X.

En cuanto a su intervención sobre el Congreso de la Industria de la Defensa Indudef 2026, Juanma Moreno también ha dado las gracias al Rey por estar "siempre presente en las grandes citas que tenemos en nuestra tierra" como es este importante foro.

Ha felicitado a UGT como organizador de este congreso sectorial que reúne a todas las partes, la sindical, la empresarial, la laboral y la gubernamental, apuntando que es "gratificante" cuando todos dejamos a "un margen nuestras diferencias, o lo que nos diferencia, y atendemos a lo que nos une". "Cuando trabajamos juntos, siempre se llega mucho más lejos, siempre se avanza más, siempre tiene más gratificaciones en el ámbito personal y en el colectivo", ha apuntado.

Ha señalado que no podía imaginar mejor lugar para este foro que Córdoba, que acaba de presentar la Alianza Andaluza para la Industria de la Defensa, una plataforma que está llena de empresas, de las áreas logísticas, aeroespacial, naval, ferroviaria, y que pone de relieve el creciente músculo industrial de Andalucía en el sector de la defensa.

Según Juanma Moreno, Córdoba pone nombre propio al gran complejo logístico del Ejército de Tierra, "un proyecto de importancia capital no solamente para Andalucía, sino para el conjunto de España, y que cuenta con el apoyo y la implicación" del Gobierno andaluz.

En su opinión, es crucial la inversión en capacitación profesional, ya que no sirve de nada traer esta industria e inversiones "si no tenemos a personas, trabajadores y trabajadoras preparadas y cualificadas".

La defensa, según el presidente andaluz, "genera mucha prosperidad, innovación y la incorporación de mucho talento" y, por ello, en Andalucía desempeña "un papel muy activo, con un fuerte y creciente sector aeroespacial, con empleo de calidad y formación y especialización". Ha apuntado que el sector de la industria "aguanta mucho mejor la crisis".

Ha destacado que Andalucía es la segunda comunidad autónoma en los sectores de defensa y aeroespacial, tras la Comunidad de Madrid, pero aspira a superarla. "Representamos en torno al 22% de toda la industria española de defensa; el 14% del PIB industrial de Andalucía, más de 3.200 millones de facturación del sector, más de 130 empresas, 200 centros de trabajo, más de 16.000 empleos directos, con un 43% de los trabajadores con titulación universitaria, y un 40% de profesionales altamente cualificados y más de 1.100 millones de euros de exportación", son algunos de los datos que ha ofrecido el presidente de la Junta.

"Desde Andalucía, desde el sur de España, vivimos con entusiasmo la eclosión de un ecosistema tecnológico y al mismo tiempo innovador de primera", ha señalado el presidente de la Junta. "Contamos con todos ustedes para seguir avanzando y desarrollar el inmenso potencial del sur, que tengo que decir que es un recurso ilimitado", ha trasladado Moreno a los presentes.

Ha confiado en que foros como el celebrado en Córdoba sirvan "no solo para crecer en negocio, en empleo, en capacidad y en progreso, sino también para avanzar en soberanía tecnológica y laboral en un ámbito como es la defensa, que es una prioridad estratégica para nuestra comunidad autónoma y nuestra nación".

Este congreso, según ha recalcado Moreno, "trasciende más allá del contenido económico e industrial, porque también tiene un valor testimonial de la capacidad de unión, de la fortaleza de colaborar y trabajar todos juntos y de los grandes objetivos que tenemos como nación, en la que todos tenemos que incorporar nuestro grano de arena".