Moreno agradece a López su decisión personal de permanecer en el partido: "No es fácil rozar el Gobierno y no entrar"

Publicado 16/02/2019 14:46:55 CET

SEVILLA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP-A y de la Junta, Juanma Moreno, ha agradecido públicamente a la secretaria general del PP-A, Loles López, su decisión personal de permanecer en el partido y no entrar en el Gobierno después de que la formación haya alcanzado la Presidencia de la Junta. "No es fácil rozar el Gobierno y no entrar; es complicado cuando vives con toda intensidad ese procedimiento", ha señalado Moreno.

Durante su intervención en el Comité Ejecutivo Autonómico, celebrado este sábado en Sevilla, Moreno ha mostrado su agradecimiento público a la número dos del partido, un reconocimiento "a su esfuerzo y compromiso", que ha provocado un prolongado aplauso por parte de todos los asistentes a la reunión.

El líder de los 'populares' andaluces ha afirmado que López afronta una "gran responsabilidad" en el partido en estos momentos, así como también el vicesecretario de Organización, Toni Martín, al que también Moreno ha dedicado unas palabras.

"Toni se ha quedado solo con la bandera; había días que yo llegaba y estaba él solo en la sede y cuando le preguntaba dónde estaba la gente, me decía: en el Gobierno, se ha ido todo el mundo al Gobierno", ha indicado Moreno en tono de humor.

Ha subrayado la experiencia de Martín "para hacer las cosas bien" desde el partido, al tiempo que también se ha referido al nuevo portavoz parlamentario, José Antonio Nieto, destacando su amplia trayectoria como alcalde de Córdoba y secretario de Estado de Interior. "Lo vas a hacer francamente bien", le ha trasladado.