Moreno anuncia más de 1.000 millones para Vivienda y una línea de ayudas de 25 millones para obras de urbanización

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, interviene en la sesión de control al Gobierno en el Parlamento andaluz. - María José López - Europa Press

SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado que la Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio contará con "más de 1.000 millones de euros" en los presupuestos autonómicos del año 2027. Asimismo, ha anunciado una línea de ayudas de 25 millones de euros para obras de urbanización.

"Esta nueva línea de ayuda permitirá colaborar en la financiación de los costes de urbanización, facilitar la viabilidad económica de las promociones y, algo muy importante, movilizar más suelo disponible para la construcción de vivienda protegida y asequible", ha explicado este jueves en una intervención durante la sesión de control al Gobierno el Parlamento de Andalucía.

Moreno ha destacado estas actuaciones en contraposición con la gestión del Gobierno central en la materia. "Somos la primera comunidad en tener una ley de vivienda que simplifica trámites para la construcción, que facilita suelo disponible y que lucha contra la ocupación", ha destacado.

"Hace ocho años, según el CIS, la vivienda estaba entre la decimocuarta, decimoquinta preocupación de los españoles, ha ido escalando progresivamente hasta el número uno, curiosamente, coincidiendo con la acción del Gobierno que usted apoya, el Gobierno del señor Sánchez", ha señalado el presidente de la Junta en respuesta al portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo.

En esta línea, el presidente del ejecutivo andaluz ha afeado el apoyo de Maíllo al ejecutivo central. "Usted ha estado apoyando con ministros de su formación política un gobierno que ha ejecutado 270.000 desahucios y ahora se rasga las vestiduras y viene aquí en defensa de la vivienda como derecho. ¿Y por qué no lo ha hecho durante esos ocho años que ha tenido influencia notable en ese gobierno?", ha aseverado.

Asimismo, ha criticado los decretos 'Maricarmen' por crear inseguridad. "En Andalucía, muchas familias humildes y trabajadoras han puesto su ahorro, lo han depositado en una segunda vivienda y esa segunda vivienda la han puesto en alquiler. Por eso, cuando les escuchan, le da miedo, le da miedo", ha indicado.

Por su parte, Maíllo se ha mostrado crítico con la política en materia de vivienda de la Junta, a la par que ha afeado el recurso por parte del gobierno andaluz al TC sobre los reales decretos de vivienda. "Usted se dedica a no hacer nada en vivienda y a recurrir lo que otros hacen, como el perro del hortelano", ha subrayado.

"Van a recurrir aduciendo que las competencias de vivienda son del Gobierno de Andalucía. Por fin recuerdan que ustedes tienen las competencias, artículo 56.1, léanse el estatuto. Usted no puede mirar para otro lado cuando ustedes son los competentes o, mejor dicho, tienen las competencias, pero son incompetentes para resolver el problema de la vivienda", ha afirmado.