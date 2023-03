Moreno defiende en Barcelona "el modelo de éxito" con el que el PP está "transformando Andalucía"

BARCELONA/SEVILLA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, ha defendido este sábado desde Barcelona el "modelo de éxito" con el que el Partido Popular está logrando "transformar" Andalucía, que "ahora es una comunidad más abierta, más competitiva, que está batiendo récords en exportaciones, generando más empleo" y se está "consolidando como tercera locomotora económica de España".

En definitiva, ha remarcado el presidente, "una comunidad autónoma que quiere y aspira a ser grande también en economía y desarrollo", porque ya lo es en superficie y población.

Antes de acompañar al candidato popular a la Alcaldía de la ciudad condal, Daniel Sirera, a un paseo por el Mercadillo 'Sarrià Street Market', Moreno ha reivindicado desde su experiencia que "nada es imposible", recordando cómo "me decían muchas veces que en Andalucía no había nada que hacer, que tras casi cuatro décadas era imposible el cambio político".

"Y en Andalucía se ha producido el cambio político", ha subrayado, apuntando que el PP con su candidatura a la Presidencia de la Junta "ganó en las ocho provincias andaluzas de manera clara y notoria, y estamos transformando Andalucía hacia un modelo de éxito", un "espejo" en el que ha animado a los barceloneses a mirarse.

"Estoy convencido y creo que también la mayoría de barceloneses cree que Barcelona necesita un cambio, un cambio a mejor a políticas más serenas, mucho más eficientes en la gestión, que reconecte a la Barcelona de la pujanza, internacional, cosmopolita y dinámica, que es lo que ha sido durante muchos años y se ha ido perdiendo a lo largo del tiempo", ha añadido.

En su opinió, "Barcelona necesita reconectarse porque desde fuera vemos una Barcelona apagada, triste, que no es la que conocimos en décadas anteriores" y por eso ha defendido que "no existe otra opción que suponga un cambio que no sea Daniel Sirera", argumentando que "es una persona que tiene capacidad, experiencia, un enorme compromiso con Barcelona y un enorme amor por Barcelona, y lo ha demostrado a lo largo de toda su vida".

"Confío en ese modelo sereno, de sentido común que conecta con todos, que no gobierna para unos pocos, sino que gobierna para todos, ese modelo transversal que representa Dani Sirera", ha destacado el presidente andaluz, para acabar afirmando que "desde el PP, todos vemos con orgullo e ilusión la candidatura de Daniel y estamos convencidos de que va a dar la sorpresa".

Ha añadido que "estaremos apoyándole para que pueda hacer en gran medida lo que estamos haciendo en Andalucía, que es cambiar, reformar, mejorar y avanzar, que es lo que necesita ahora mismo Barcelona".