Moreno descarta que el resultado de las primarias pueda condicionar su futuro al frente del PP-A: "Sería absurdo"

Actualizado 05/07/2018 10:34:44 CET

SEVILLA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha animado a la participación en las primarias de su partido a los afiliados que se han inscrito para votar a lo largo de la jornada de este jueves en el marco del proceso abierto para elegir al sucesor de Mariano Rajoy al frente de la formación, y ha descartado que el resultado de dicho proceso pueda condicionar su futuro como líder de los 'populares' andaluces.

Así lo ha puesto de manifiesto en declaraciones a los periodistas tras participar, en el Parlamento andaluz, en el homenaje a Blas Infante --considerado padre de la patria andaluza-- por el 133 aniversario de su nacimiento.

Al ser preguntado sobre si su futuro pudiera estar condicionado por el resultado de las primarias, Moreno --que en los últimos días ha expresado públicamente su apoyo a la candidatura que encabeza la ex vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría-- ha respondido que "en absoluto".

"Sería absurdo y contraproducente si, cada vez que hay un proceso democrático en el partido, el futuro de los dirigentes regionales y provinciales se viera afectado" por el mismo, ha añadido Moreno, quien en esa línea ha reivindicado su "libertad" como militante del PP que es desde 1989 para "optar y elegir por la opción que considere más oportuna".

Ha añadido que así lo pueden "y deben hacer en absoluta libertad" el resto de sus compañeros, "sin que eso condicione ni su presente ni futuro", según ha remarcado.

El líder del PP-A ha destacado el carácter "inédito" de este proceso de primarias, que, a su juicio, va a ser "profundamente positivo" para el partido, porque muestra las "esencias claramente democráticas" del PP, y porque además cuenta con "un elenco de candidatos entre los que elegir".

De esta manera, Moreno ha valorado que los afiliados tienen "la oportunidad de decidir el futuro del partido" y el futuro "candidato a la Presidencia del Gobierno", y ha deseado que "todo transcurra con normalidad", al tiempo que ha llamado a la participación de los afiliados que se han inscrito para ello, y que "acepten la decisión" que finalmente triunfe.

Sobre la participación que pueda haber en la jornada de votación de este jueves, el presidente del PP-A ha reconocido que "el día no es el mejor de todos", porque es laborable y, además, cae en el mes de julio, en el que hay ya personas de vacaciones de verano, por lo que "no es la mejor época", según Moreno, que, no obstante, ha incidido en que espera y desea "que haya la mayor participación posible".