Moreno: "El domingo, los vascos tienen la oportunidad de 'dar un meneo' a la política y cambiar las cosas a mejor"

BILBAO, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las elecciones vascas del próximo domingo son una "oportunidad para 'dar un meneo' a la política en el País Vasco y cambiar las cosas a mejor". Así lo ha dicho el presidente del PP de Andalucía, Juanma Moreno, durante su intervención en el acto 'Sociedad Abierta' organizado por el PPV en Bilbao en apoyo a su candidato a Lendakari, Javier de Andrés.

Moreno ha ensalzado el valor del Partido Popular del País Vasco porque, entre otras cuestiones, "hacen de la razón virtud, porque mantienen y han mantenido viva durante décadas, en un momento muy difícil, la bandera de la libertad, de la diversidad, de la pluralidad y de la normalidad", como destaca la formación política en una nota de prensa.

"Y también porque construyen con su esfuerzo diario, y Andrés sin duda alguna lo lleva haciendo también muchos años, un País Vasco alternativo, distinto, donde las cosas pueden funcionar mejor", ha destacado el líder andaluz, quien ha llamado a "no tener ningún complejo porque militamos en un partido, que es un partido político que, con sus luces y sus sombras, como toda fuerza política, lo que hemos demostrado, siempre que hemos tenido una oportunidad de gobernar, es que hacemos las cosas mejores que los demás en términos de eficiencia de gestión, que es lo que les importa a los ciudadanos, que los servicios públicos funcionen y que ellos, sus hijos y sus nietos puedan vivir felices".

Para Moreno, las elecciones del 21A "no van de si una bandera se pone un poco más alta que la otra, que si el otro te dice una cosa". "No, no, no, no", ha subrayado. Según ha dicho, "esto va de que progresemos, de que tengamos más calidad de vida y, por tanto, los vascos y vascas tengan la oportunidad, sus hijos y sus nietos de vivir mejor". "Si hay una fuerza política en España capaz de hacer eso es el PP", ha asegurado.

En este sentido, ha puesto como ejemplo de ello la transformación que ha experimentado Andalucía desde que gobierna el Partido Popular "tras casi 40 años de socialismo ininterrumpido a lo largo de los cuales hicieron que una comunidad poderosa como Andalucía siempre fuera el farolillo rojo".

Así, ha explicado cómo tan sólo "cinco años después de que los andaluces nos dieran la oportunidad al PP en Andalucía, esta comunidad, que retos por delante y todavía tiene muchas cosas que conquistar y muchas cosas mejorar, es una tierra mucho más abierta, mucho más plural, mucho más diversa y es una tierra donde se progresa más".

Un cambio que ha corroborado sobre la realidad de los hechos: uno de cada tres empleos que se generan en España se crea en Andalucía; esta comunidad bate récord de exportaciones a razón de 7.000 millones de euros más cada año; es líder en trabajo autónomo y tiene más empresas activas que la propia comunidad de Madrid, quitando las agrícolas.

Además, ha multiplicado la inversión extranjera productiva un 87% y ha puesto de relieve la reciente incorporación de una nueva firma internacional al clúster aeroespacial andaluz que genera un volumen de negocio anual de más de 2.300 millones de euros y da empleo a 15.000 personas, empleo estable y de calidad. Así, Moreno ha explicado que todo eso es posible porque ahora en Andalucía hay "se trabaja haciendo un ecosistema favorable, bajando impuestos, simplificando los trámites administrativos, haciendo las cosas más fáciles, sin conflictos laborales estériles".

"Eso solo se hace con políticas de sentido común, de coherencia, de planificación", algo que en el País Vasco "solo lo puede hacer Javier, su equipo y el Partido Popular". Según sus palabras, "el resto de fuerzas políticas tiene un cordón umbilical con Sánchez, un cordón umbilical que los une a Sánchez, donde todos son socios, donde todos forman parte del mismo sistema político que no va a conseguir mejorar las cosas".

Moreno está convencido de que "ni el Partido Socialista de Euskadi, ni el PNV, ni Bildu, ni Sánchez, ni mucho menos se merecen un premio en forma de cheque en el País Vasco. No se lo merecen", ha incidido, "no se lo deben de dar los vascos, porque cometerán un grave error, porque hipotecarán aún más un presente 1 futuro", ha alertado. El presidente andaluz ha advertido de que el PSE, como Sánchez, "no dice ni una verdad, han dicho una cosa y justamente lo contraria con Bildu, y actúan con absoluta impunidad, falseando las verdades".

Por eso, reafirma que el proyecto socialista "no es un partido, ni fiable, ni tiene la ambición que necesita precisamente ahora el pueblo vasco". Para concluir, Moreno ha reivindicado un País Vasco que sea, "como ha sido en otros tiempos, una locomotora económica de España para aportar también al conjunto de España. Queremos un País Vasco más abierto, donde todo el mundo, piense lo que piense, sea como sea, tenga su espacio de libertad".