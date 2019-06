Moreno no imagina a Vox "votando con PSOE y Podemos" contra el Presupuesto: "Traicionaría a sus votantes"

Publicado 05/06/2019 12:10:51 CET

SEVILLA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha afirmado este miércoles que no imagina a Vox "votando conjuntamente con PSOE y Podemos" contra el Presupuesto de la Junta de Andalucía para 2019 porque "no sería entendible que después de 40 años esperando el cambio, a la primera de cambio nos echaran abajo los Presupuestos". "Me cuesta mucho pensar que hagan algo así porque sería traicionar a sus propios votantes", ha añadido.

En declaraciones a los medios tras visitar la exposición Ecomeninas Andalucía Gallery, en Sevilla, Moreno ha afirmado que el grupo parlamentario del PP-A y el consejero de Hacienda, Juan Bravo, se encuentran en "contacto permanente" con la formación liderada por Santiago Abascal para negociar los Presupuestos y evitar la presentación de la enmienda a la totalidad anunciada estos días.

Así, tras insistir en que el Gobierno andaluz está abierto al diálogo con todos los grupos y, "de manera especial" con Vox, el jefe del Ejecutivo andaluz ha destacado la necesidad de que esta formación se siente con el Gobierno y le traslade "sus preocupaciones y el margen de mejora" que considera que tiene el proyecto de Ley de Presupuestos.

Moreno, que espera, desea y confía en que haya un acuerdo para sacar adelante las cuentas públicas, ha pedido no olvidar de detrás del proyecto de Ley de Presupuestos haya muchas cosas, "personas, trabajadores, empresas, ilusiones, esperanzas y futuro".

"Hay 900 millones para obras hidráulicas, 4.000 millones para inversiones productivas, 2.500 millones para la agricultura o mejoras para la sanidad y la educación", ha advertido el presidente de la Junta, para quien "aunque todo es mejorable, estamos ante unos grandes presupuestos".

Junto a ello, ha destacado que "cada día que pasa con unos presupuestos socialistas, no estamos consiguiendo transformar ni impulsar el cambio que votaron los andaluces el pasado 2 de diciembre". "No tiene sentido prorrogar ni una semana más un presupuesto socialista que nos ata, vincula y condiciona a las políticas de una etapa pasada", ha manifestado.

Para el líder del Ejecutivo andaluz, si Vox quiere un cambio de políticas, "lo importante es decir sí a los nuevos presupuestos y no a los del PSOE-A". Por ello, ha dicho esperar que desde esta formación se pongan por delante los intereses generales de los andaluces "porque nos jugamos no solo la ilusión y la esperanza, sino también la credibilidad de Andalucía".

"ANDALUCÍA VA BIEN Y EL CAMBIO FUNCIONA"

A este respecto, ha señalado que durante los casi cinco meses que lleva funcionando el nuevo Gobierno andaluz "todos los datos de empleo, consumo, turismo o peso industrial son positivos", lo que demuestra que "Andalucía va bien y el cambio funciona". "No tiene sentido que malogremos esta etapa de crecimiento económico por otros intereses que no sean los propios de los andaluces", ha considerado.

Por este motivo, el presidente de la Junta ha pedido a Vox que tenga "altura de miras", mire el horizonte y vea que no se puede consolidar el cambio "con los actuales presupuestos". Según ha añadido, los presupuestos son algo "muy serio" y por ello tienen que afrontarse con "seriedad" por parte de todos los grupos.

Asimismo, Moreno ha reconocido que nos encontramos en un contexto de negociación en otros ámbitos territoriales, como consecuencia de las elecciones del pasado 26 de mayo, "y todo eso puede generar un efecto contagio y un ruido de fondo que nada tiene que ver con los presupuestos de Andalucía".

Ha dicho que él no habla de "órdago" por parte de Vox y que cada fuerza política tiene la legitimidad de plantear su estrategia de negociación. A su juicio, aún queda tiempo hasta el debate de totalidad del Presupuesto para llegar a un acuerdo, por lo que ha reclamado "calma y serenidad".