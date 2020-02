Moreno pide al Gobierno que "se tome en serio" los problemas del campo: "Pablo Iglesias es quien tiene que apretar"

Publicado 19/02/2020 17:51:59 CET

SEVILLA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido al Gobierno, liderado por el socialista Pedro Sánchez, que se "tome en serio" los problemas del campo, a la par que ha subrayado que quien tiene que "apretar" es el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, en alusión a sus declaraciones en las que animaba al sector a "seguir apretando".

Así lo ha manifestado este miércoles durante su debate en la sesión de control del Pleno del Parlamento andaluz, donde el portavoz parlamentario de PP-A, José Antonio Nieto, le ha preguntado por las decisiones tomadas desde el Ejecutivo central.

Respecto a las reivindicaciones del sector, el presidente andaluz ha criticado la "falta de decisiones" por parte del Gobierno. "¿Qué va a hacer? ¿Cómo no está ya trabajando de manera determinante para que la Política Agraria Común (PAC) o el presupuesto sea importante?", se ha preguntando.

Por ello, Moreno ha clamado al Ejecutivo de Sánchez que sea "consciente" de la situación del campo porque "si hay una reducción vamos a un drama social y económico y a un caos en el sector". "No veo esa conciencia", ha lamentado a la par que ha reprochado que "se pasen la pelota de unos a otros" mientras ha censurado que pidan al sector que "apriete" porque ellos --los miembros del Gobierno-- son "los que tienen que apretar".

Durante su intervención también ha hecho alusión a la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), encuentro que a su juicio "no ha solucionado los grandes problemas que tienen las comunidades autónomas" y en cuyo marco Montero ha "negado" la devolución del IVA, una medida que "carece de justificación" y "no es justa para Andalucía".

En este sentido, ha calificado de "cambio de cromo" la solución de la ministra basada en permitir que las regiones tengan más déficit. "La guardiana del objetivo de déficit nos invita a que nos endeudemos", ha subrayado el presidente andaluz tachando la opción de "descabellada" al "atentar contra la neutralidad".

Tras criticar la reunión de Sánchez con el "inhabilitado" presidente catalán, Quim Torra, Moreno ha asegurado que "no nos podemos quedar con los brazos cruzados" porque "tenemos la firme obligación de defender Andalucía".

"Ni los militantes del PSOE entienden", ha continuado, el impago del IVA o el sistema de financiación que permite que la comunidad andaluza reciba "800 millones de euros por debajo de la media". Por ello, ha deseado que el próximo 28 de febrero, Día de Andalucía, a Montero "le hierva la sangre andaluza y se dé cuenta que no puede maltratar una CCAA tan importante para España".

Por todo ello, Moreno ha pedido que se "tomen en serio" los asuntos que afectan a la región andaluza, tierra que "ama España", y ha exigido al Gobierno central "celebridad, sensibilidad y lealtad institucional".

De su lado, José Antonio Nieto ha afirmado que el andalucismo es defender Andalucía y "no coger una bandera o ponerse un lazo", por lo que ha criticado la postura de la también ex consejera andaluza que "no respeta nuestra autonomía fiscal, financiera ni legislativa". El 'popular' ha clamado, en definitiva, que "todos" se sumen a hacer "andalucismo de verdad".