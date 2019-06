Moreno pide que no se use a víctimas de violencia machista por "rédito político" y Cs urge ejecutar los fondos al 100%

Publicado 13/06/2019 13:53:13 CET

SEVILLA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha advertido este jueves de que hacer un uso indebido del maltrato que sufren las mujeres "es bochornoso y es no digno de representantes del conjunto de los ciudadanos", toda vez que ha pedido "tener altura" y no "manosear" este asunto "por rédito político". De su lado, por Ciudadanos (Cs), el portavoz parlamentario, Sergio Romero, ha urgido al jefe del Ejecutivo a que se ejecuten "todas y cada una de las partidas para luchar contra la violencia de genero, hasta el último céntimo de euro".

Así se han pronunciado sendos dirigentes en el transcurso de la pregunta que durante la sesión de control al Gobierno ante el Pleno de la Cámara autonómica ha planteado Romero al presidente de la Junta, relativa a medidas adoptadas por el Ejecutivo andaluz sobre igualdad y políticas sociales.

En este marco, Romero se ha referido a un tuit publicado por la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, en el que acusa al cogobierno del PP-A y Cs de recortar el personal que atiende a las víctimas de violencia de género, para pedirle a Moreno que "no use nunca a las 1.000 mujeres asesinadas desde el 2003 para poner un tuit ni criticar a nadie".

"Ayer se dijo en esta Cámara que sobraban o el consejero de Economía, Rogelio Velasco, o el de Hacienda, Juan Bravo, pero después de leer este tuit creo que sobran otras personas", ha sostenido el dirigente de Cs, que ha incidido en que "cada asesinato de una mujer es el fracaso de todos y de cada uno de los 109 diputados que estamos en este Parlamento".

Y así, ha reclamado al presidente de la Junta que haga "lo que no hizo el anterior Gobierno socialista: ejecutar todas y cada una de las partidas para luchar contra la violencia de genero".

De su lado, el jefe del Ejecutivo autonómico ha trasladado a Romero su compromiso de ejecutar el Presupuesto frente a lo que ocurría hasta ahora, dado que "estábamos acostumbrados a grandes titulares que quedaban en nada porque el anterior gobierno sabía que no se iban a ejecutar esas partidas, eran mentira".

Además, ha coincidido con el diputado de Cs en que "hacer un uso indebido del maltrato a las mujeres y de su sufrimiento es bochornoso y no es digno de representar al conjunto de los ciudadanos" pues, a su juicio, los representantes públicos "tenemos que tener altura, grandeza, capacidad y no manosear este asunto para sacar rédito político, hay que ser serios, rigurosos y honestos".

"EL GOBIERNO DE LOS DEPENDIENTES"

En líneas generales, ahondando en las medidas de igualdad y políticas sociales que necesita Andalucía, el portavoz parlamentario del partido naranja ha incidido en la "alarmante incompetencia" que, en su opinión, ha sufrido la comunidad prácticamente durante cuatro décadas con el PSOE-A al frente de la Junta.

Por contra, ha asegurado que para Cs "hacer de la justicia social una bandera del Gobierno andaluz, luchar por la igualdad efectiva y real y dejarnos la piel y el alma para procurar el bienestar de los andaluces es una obsesión no solo una obligación", todo tras defender que con el Ejecutivo que comparten con el PP-A "hemos despertado de la pesadilla" pues gestiona "con eficiencia, recursos y realidades frente a las mentiras y la demagogia del PSOE-A".

Con todo, ha subrayado que el nuevo gobierno, en 120 días, "ha acabado con el mito de que el PSOE-A es sinónimo de igualdad y ha evidenciado sus políticas de postureo", mientras ha celebrado que el cogobierno "no arrastra los pies y avanza hacia la igualdad y convierte la desesperación en esperanza". "Este será el Gobierno de los dependientes", ha remachado.

Moreno, por su parte, ha subrayado que "se ha avanzado de manera determinante en asuntos muy importantes para el bienestar de Andalucía" frente a las actuaciones que venía llevando a cabo el PSOE-A, "que dejaron mucho que desear" pues "no tenían hoja de ruta en materia de igualdad, no desarrollaban los planes de políticas sociales y ocultaron a 35.000 dependientes en las listas de espera".

Ha criticado que "es increíble que las personas acabaran siendo meras estadísticas para el anterior gobierno", mientras que Romero ha celebrado que "cerca de 3.000 personas se hayan incorporado a la dependencia gracias al plan de choque de 77 millones puesto en marcha por la Consejería de Políticas Sociales e Igualdad".

"No sé si por apatía, desgana o indolencia, pero los socialistas no cumplieron ninguno de los objetivos que se habían marcado", ha proseguido el líder del PP-A, que frente a esto ha reivindicado el Presupuesto autonómico para 2019 que superó este miércoles el debate de totalidad ante el Pleno porque "reflejan un compromiso social muy amplio, no por ganar el titular sino por necesidad" porque "detrás de tanto golpe de pecho, frases vacías o titulares del PSOE-A, no había nada".

Por eso, tras encontrar los servicios públicos sociales "completamente deteriorados", Moreno ha explicado que las cuentas suponen una "inyección" para "acabar esa vejación que durante lustros han cometido los gobiernos socialistas".

Y es que, a juicio de Moreno, "no podemos construir el futuro de Andalucía sin contar con el apoyo de los que más lo necesitan", toda vez que su Ejecutivo "pone a las familias en el centro de cada política" y tiene "un compromiso nítido, riguroso y sincero con familias más vulnerables de Andalucía". "Este Gobierno se va a dejar la piel para que quien tenga obstáculos encuentre la mano amiga de su administración", ha garantizado el presidente.