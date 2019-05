Moreno pide a Susana Díaz que "no se desmarque" de la posición acordada sobre el próximo modelo de financiación

Publicado 13/05/2019 13:46:11 CET

SEVILLA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, ha reclamado a la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, que "no se desmarque" de la posición fijada por Andalucía sobre el próximo modelo de financiación autonómica que aprobó el Parlamento andaluz durante la pasada legislatura y que reclama 4.000 millones más.

Moreno, que ha pronunciado una conferencia en el Foro ABC, ha dicho que sería "un suicidio" no alcanzar un acuerdo en Andalucía para negociar con el próximo Gobierno de la Nación y que no le cabe "en la cabeza" que la líder de los socialistas andaluces no vaya a querer ahora lo que reclamaba cuando era presidenta de la Junta.

El jefe del Ejecutivo andaluz ha explicado que Andalucía está "mal financiada" y que "en justicia" tiene que recibir "lo que le corresponde". Según ha indicado, esta reivindicación se la trasladará al próximo presidente del Gobierno, a quien pedirá una reunión cuando tome posesión del cargo.

Junto a ello, Moreno ha criticado el actual modelo de financiación "acordado de manera irresponsable entre Zapatero y ERC" y que supone una "infrafinanciación" para Andalucía. "Tenemos que poner a la Comunidad en su sitio y recibir 4.000 millones más", ha subrayado el presidente de la Junta.