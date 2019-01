Moreno pide a Vox "encapsular" las discrepancias para dotar de "estabilidad" la legislatura

Actualizado 16/01/2019 11:41:11 CET

Defiende el pacto "con luz y taquígrafos" entre PP y Vox y critica las movilizaciones "preventivas" celebradas este martes

SEVILLA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP-A y candidato a la investidura a la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, ha pedido a Vox "encapsular" las discrepancias entre ambas formaciones y fijarse en los puntos de encuentro, "que estoy convencido de que son muchos para mejorar Andalucía", con el objetivo de dotar de "estabilidad" la legislatura.

En respuesta a la intervención del portavoz parlamentario de Vox, Francisco Serrano, en el marco de la segunda sesión del debate de investidura, Moreno ha defendido la necesidad de generar estabilidad "porque el cambio no es solo hoy, se tiene que notar de verdad y por encima de la obra del cambio tenemos que generar estabilidad".

"Para eso necesitamos sustentar una mayoría parlamentaria con la que dotar ese cambio de estabilidad", ha afirmado el líder de los 'populares' andaluces, quien ha reclamado a Vox que piense que ambas formaciones tienen que ser "útiles" para mejorar la vida de los andaluces y que dentro de unos años se pueda decir "mereció la pena el 2D".

Moreno, que ha comenzado su intervención felicitando a Vox por los resultados obtenidos en las pasadas autonómicas y asegurando que los 400.000 andaluces que votaron a esta formación merecen todo el respeto de la Cámara y de la Presidencia de la Junta, ha garantizado que su gobierno siempre va a estar "en la defensa de la pluralidad y la diversidad que tiene nuestra tierra".

"Como presidente de la Junta defenderé a todos los grupos que sean atacados", ha avisado Moreno, quien ha agradecido la intervención realizada por Serrano y el apoyo que su grupo le va a dar para que se convierta en el próximo presidente de la Junta, un apoyo "fruto del diálogo y del acuerdo entre dos formaciones con desarrollos e historias diferenciadas".

Así, tras valorar el esfuerzo que Vox hace "por un objetivo superior, el cambio de gobierno en Andalucía después de cuatro décadas de monopolio del PSOE-A", el líder del PP-A ha dicho discrepar de la afirmación de Serrano de que los 'populares' andaluces han sido una oposición resignada. "Hemos sido dique de contención a las derivas del PSOE-A y estamos personados en más de 200 causas de irregularidades y corruptelas", ha agregado.

CRITICA LOS ACUERDOS DE SÁNCHEZ CON EL INDEPENDENTISMO

Junto a ello, Moreno ha querido dejar claro que el acuerdo de investidura firmado entre su formación y Vox se ha hecho "con luz y taquígrafos", en contraposición a los acuerdos que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, podría firmar de cara al Presupuesto General del Estado (PGE) "con quienes quieren romper España y con quienes tienen una filosofía filoetarra".

"Esos acuerdos los desconocemos nosotros y toda España", ha denunciado el candidato a la Presidencia de la Junta, quien ha acusado a Sánchez de "hacer concesiones al independentismo para mantenerse en el sillón". Frente a ello, según ha insistido, el acuerdo entre PP-A y Vox se ha firmado con "luz y taquígrafos" ante los medios de comunicación.

Así, ha explicado que el citado acuerdo recoge cuestiones como

contribuir a guardar y proteger el orden constitucional, garantizar la igualdad de todos los españoles, crear empleo de calidad, luchar contra la corrupción y promover comisiones de investigación, condenar los ataques a todas las fuerzas democráticas o bajar impuestos y eliminar organismos superfluos.

Seguidamente, Moreno ha criticado las concentraciones convocadas este martes por colectivos feministas a las puertas del Parlamento y apoyadas por dirigentes de PSOE-A y Adelante Andalucía, unas movilizaciones "legítimas pero no es casual que tengan lugar en un día tan solemne e importante en la historia de Andalucía.

ACUSA A PSOE DE "ORGANIZAR Y FINANCIAR" LAS CONCENTRACIONES

Así, tras acusar al PSOE-A de "organizar, planificar y financiar" las citadas movilizaciones, el presidente del PP-A ha considerado que, probablemente, "era la manera del PSOE-A de dar la bienvenida al nuevo gobierno". A su juicio, "hay que estar a la altura en la victoria y en la derrota".

En este punto, el 'popular' ha garantizado que dentro del acuerdo PP-Vox no se recoge la derogación de las leyes de Igualdad y lucha contra la violencia de género, ni ningún paso atrás en derechos sociales. "Eso no aparece en ningún lado y no me parece razonable que se esté faltando a la verdad y confundiendo a la opinión pública", ha apostillado.

Moreno ha dedicado unas últimas palabras a la familia, una de las materias de los acuerdos alcanzados con Vox, y ha dicho que ambas formaciones están de acuerdo en la defensa de la familia, en la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos, en la bajada de impuestos o en la defensa de nuestras tradiciones, "lo que no nos hace ser unos rancios o unos retrógradas".