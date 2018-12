Moreno (PP-A): Casado no ha pedido la devolución de las competencias de educación sino "la gestión de contenidos"

Publicado 26/11/2018 14:30:17 CET

SEVILLA, 26 Nov. (De la enviada especial de EUROPA PRESS, Rocío Gómez) -

El presidente del PP-A y candidato a la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, ha asegurado este lunes que el presidente de su partido, Pablo Casado, no ha pedido la devolución de las competencias de educación, como se está diciendo desde distintas formaciones, sino "la gestión de contenidos".

A preguntas de los periodistas en un acto en Sevilla junto con el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, Moreno ha señalado que Casado lo ha explicado "de manera nítida" y que "una cosa es la titularidad y otra es la gestión; la titularidad es del Estado, viene en la Constitución, y lo que cede es la gestión".

"Casado habla de contenidos que son fundamentales para que no se avance hacia 17 modelos de educación y sobre todo para que los independentistas no utilicen la educación como un arma política para precisamente introducir ideas en los futuros votantes en Cataluña y no sigamos apostando por el modelo secesionista", ha indicado.

El líder del PP-A ha insistido en que "nadie ha pedido que se devuelvan las competencias, sino la gestión de contenidos para que el prisma del estado evite situaciones que también se dan en Andalucía". Así, ha puesto como ejemplo que un libro de Educación Primaria responsabilidad del Gobierno andaluz diga que "España es una nación plurinacional".

CRITICA LA NEGOCIACIÓN DE SÁNCHEZ ANTE EL BREXIT

De otro lado, preguntado sobre el acuerdo para la salida del Brexit y la situación en la que queda Gibraltar, Moreno ha vuelto a decir que el Gobierno de Pedro Sánchez ha sido "incapaz" de hacer una negociación en defensa de los intereses de España y que el acuerdo supone una "enorme inseguridad jurídica" para los trabajadores del Campo de Gibraltar.

"Picardo ha dicho que es papel mojado y ése es el mejor termómetro para saber cómo ha ido la negociación porque sabe lo que se negocia, Reino Unido y su ministra le informan y le han dicho, estate tranquilo porque ni un paso adelante en cosoberanía", ha afirmado Moreno.

Preguntado también sobre la foto del Rey Juan Carlos con el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, a quien la CIA implica en el asesinato del periodista disidente Jamal Khashoggi, el presidente del PP-A ha respondido que está en campaña y que no ha tenido ni tiempo de ver la foto.

"Todo el mundo sabe de la antigua relación de amistad del Reino de Arabia Saudí con el Rey Juan Carlos, tienen unas relaciones de carácter personal y unas relaciones de carácter institucional", ha apuntado Moreno, quien también ha destacado que "gracias a esas relaciones, España ha salido favorecida y ha obtenido muchos contratos".