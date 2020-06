Moreno (PP-A) insta a Díaz (PSOE-A) a que deje su actitud "ruin" y defienda el interés general por encima de siglas

JAÉN, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha instado a la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, a que abandone su actitud "ruin" y defienda el interés general de los andaluces por encima de las siglas porque eso, según el dirigente popular, es lo que está demandando la ciudadanía a la clase política en su conjunto.

Moreno, que ha clausurado desde Jaén la Junta Directiva Autonómica del PP-A, ha subrayado en su intervención la necesidad de pensar en las personas más que en los intereses partidistas, al tiempo que ha dicho sentir "tristeza" por la actitud de la que "hasta hace muy poco" fue presidenta de Andalucía, en alusión directa a Susana Díaz.

Ha calificada de "mala idea" los recursos desde el PSOE al Constitucional por "iniciativas impulsadas en beneficio de Andalucía", al tiempo que ha definido como "un camino no adecuado" el "imponer estrategias de partido a los alcaldes" para que no se acojan a ayudas impulsadas desde el Gobierno andaluz. También en esta línea ha criticado que el PSOE no forme parte de la comisión de reconstrucción por un problema de "sillones".

Son algunos de los ejemplos a los que ha hecho referencia para exigir al PSOE lealtad institucional a la hora de poder afrontar la recuperación de Andalucía tras la pandemia. "Que no nos vengan a decir que vienen a ayudar" porque "no se puede estar a Dios rogando y con el mazo dando", ha dicho el dirigente popular, que, no obstante, ha ofrecido diálogo a los socialistas en beneficio de toda la ciudadanía.

Moreno, que ha iniciado su intervención recordando a las personas fallecidas y contagiadas por el covid-19 en Andalucía, ha recordado la necesidad de mantener la guardia y estar en "alerta" ante una enfermedad que "sigue presente entre nosotros".

Ha dicho sentirse "profundamente orgulloso" de presidir una comunidad que ha tenido "un comportamiento tan ejemplar durante toda esta pandemia" y que "ha hecho saltar todos los tópicos" para ser "modélica". "Quiero apelar a esa actitud modélica para que sigamos siendo referente para el resto de España", ha dicho Moreno, añadiendo que ello implica "ser muy prudentes para no dar pasos atrás".

Sobre la gestión de la crisis sanitaria, ha apuntado que desde el Gobierno andaluz se han hechos cosas que se podían haber hecho mejor, pero ha incidido en que "nadie puede decir que no nos hemos dejado la piel" porque "hemos hecho las cosas de la mejor manera posible, intentando que no nos atropellara la pandemia y que nos fuéramos anticipando".

Para el dirigente popular y presidente de la Junta de Andalucía, el Gobierno andaluz ha actuado mucha responsabilidad, seriedad y rigor" y ha hecho referencia a los 20.000 profesionales sanitarios que se van a contratar para reforzar el sistema sanitario andaluz.

En cuando a la economía, ha subrayado que cuando el PP llegó a la Junta Andalucía incumplía todas las reglas de gasto y "en solo un año hemos pasado a ser los únicos en España que las cumplimos todas". Para Moreno, esto evidencia que hay un gobierno que ha sabido "poner orden, transformar las cuentas" hasta "ser un referente en el conjunto de España" porque "sabemos gestionar bien y nos duele el dinero público".

Ha defendido que en el PP-A hay una hoja de ruta marcada que van a mantener pese a que "nos toca lidiar con una situación que no esperábamos" cuando se preveía hasta creer entre un 0,2 y un 0,3 por ciento por encima de la media nacional.

Pese a ello, desde la Junta se han reprogramado 700 millones de euros para poder llevar a cabo diferentes "estímulos" y se va a trabajar en tres ejes como son reforzar el sistema público de salud "después de tantos años de ajustes, recortes y maltrato" que ha atribuido a los gobiernos socialistas.

Otro eje de trabajo será el refuerzo en la educación para que Andalucía deje de ser la última comunidad española en inversión y poder preparar un inicio de curso que "va a ser difícil". El otro eje de refuerzo en el que se va a actuar es el de la economía para "recuperar lo que se ha perdido en los cuatro meses de parálisis absoluta".

"La actitud del Gobierno de Andalucía va a ser buscar todas las fórmulas posibles para reactivar la economía", ha dicho Moreno y para ello ha pedido la colaboración del conjunto de la sociedad y también del resto de administraciones, empezando por el Gobierno de España.

"Necesitamos el compromiso del Gobierno de España, sin Andalucía España no va a poder salir de esta dura crisis", ha dicho Juanma Moreno.