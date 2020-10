Moreno pregunta a Susana Díaz si "ensaya una confluencia" con Adelante, "único grupo al que ha escuchado"

SEVILLA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha preguntado este miércoles a la secretaria general y presidenta del grupo parlamentario del PSOE-A, Susana Díaz, si "está ensayando una confluencia" con el grupo de Adelante Andalucía para futuras elecciones porque, según le ha afeado, "ha sido al único que ha escuchado" durante el Debate sobre el estado de la Comunidad.

Así se ha pronunciado el jefe del Ejecutivo andaluz como respuesta a los murmullos que desde la bancada del PSOE-A le han obligado a parar su última intervención ante el Pleno del Parlamento en el transcurso de la segunda y última jornada del Debate, en su réplica al portavoz parlamentario del PP-A, José Antonio Nieto.

Moreno, por segunda vez en el día, ha reprochado a Susana Díaz que no esté presente en el Salón de Plenos durante el debate y ha dicho que no entiende "qué cosas más importantes tiene que hacer que escuchar al presidente de la comunidad y a los grupos, no es razonable".

"No se si están ensayando una confluencia con el grupo de Adelante, porque qué casualidad que Susana Díaz no haya estado presente en ninguna de las intervenciones ni del PP-A, ni de Cs ni de Vox, y sólo haya escuchado a la confluencia", ha censurado antes de preguntarle si "esto es un ensayo para las próximas elecciones de toda la izquierda junta y la izquierda radicalizada".

"¿Esa es la apuesta que tiene el PSOE-A, la radicalización?", ha abundado el presidente antes de advertir a los socialistas andaluces que ellos sabrán hacia dónde caminan pero que, añade, "no es razonable".