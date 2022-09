Moreno rehúsa "aventurar" por ahora si optará a un tercer mandato: Lo decidiré "cuando la legislatura esté terminando"

SEVILLA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), no ha querido "aventurar" este lunes, al inicio de la duodécima legislatura andaluza, acerca de si optará a un tercer mandato como jefe del Ejecutivo autonómico en las próximas elecciones andaluzas, y ha señalado que adoptará esa decisión "cuando la legislatura (actual) esté terminando".

Y tomará esa decisión "en función de lo que los ciudadanos andaluces, mi familia y mi organización política piensen", ha añadido el también presidente del PP-A en una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, en respuesta a la pregunta de si el actual será su último mandato como presidente de la Junta, tras vencer con mayoría absoluta en las recientes elecciones del 19 de junio y ser investido por segunda vez como jefe del Ejecutivo andaluz el pasado mes de julio.

Moreno ha respondido que le "apasiona Andalucía" y su trabajo, y que a eso dedica "toda" su vida y el "mucho o poco" talento que tenga, pero ha apostillado que también "es verdad que todo tiene un final, y yo también tengo una fecha de caducidad como presidente de los andaluces".

"En principio siempre he pensado que ocho años era suficientes" como tiempo máximo para ejercer como presidente, ha continuado Moreno antes de puntualizar que, sin embargo, no va a "aventurar al comienzo de una legislatura sobre si voy a seguir o no, porque ahora necesito toda la ilusión, el ímpetu, la fuerza, en trabajar por los andaluces sin pensar en mis intereses personales, y porque cuando uno dice eso, abre un debate interno en la formación política" en la que milita, "y en la sociedad sobre quién te puede relevar", ha razonado al respecto.

"RETO" DEL NUEVO CURSO POLÍTICO

De cara al nuevo curso político, Moreno ha señalado que el Gobierno andaluz tendrá que "afrontar el reto" que conllevan actualmente cuestiones como la elevada inflación, y trabajará para "intentar afrontar el golpe que previsiblemente va a venir" para las familias y la economía andaluza por la subida de precios, e "intentar que la crisis no sea tan dura en nuestra tierra".

Ha comentado que cree que en el Gobierno andaluz están "preparados" para eso, y ahora mismo Andalucía cuenta con la "suerte de tener estabilidad" y "un buen gobierno --en referencia al de la Junta que él preside-- que conjuga experiencia, juventud, y que tiene las ideas muy claras".

Finalmente, el presidente del PP andaluz ha comentado que no sabe si las elecciones andaluzas del 19 de junio presagian una vuelta al bipartidismo en España, pero ha señalado que él "añora" ese modelo en el que "dos grandes fuerzas políticas coincidan en el centro político", donde está "la mayoría de la sociedad, y apliquen políticas para la mayoría, centradas, moderadas". Ha añadido que cree que ese sistema "no le ha ido mal a España", y que "después de las elecciones andaluzas puede haber una nueva etapa" en ese sentido.