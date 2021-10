Moreno traslada que 20.000 sanitarios de refuerzo cuya continuidad exige el PSOE-A "no irán a la calle" a final de mes

SEVILLA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha asegurado este jueves que 20.000 profesionales sanitarios de refuerzo en Andalucía cuyos contratos vencen el día 31 de este mes de octubre "no se irán a la calle" cuando terminen sus contratos, pese a que el Gobierno central no dedica "ningún tipo de apoyo" a la comunidad autónoma "en ningún tipo de refuerzo".

"No vamos a hacer como algunas comunidades autónomas socialistas", ha añadido el presidente de la Junta al señalar que esos 20.000 profesionales sanitarios "no se van a ir a la calle" a final de mes, respondiendo así a la portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento, Ángeles Férriz, quien en la sesión de control al Gobierno andaluz ha exigido a Moreno que "se comprometa a que el 31 de octubre 20.000 sanitarios andaluces no vayan a la calle por finalización de contrato".

Esa ha sido una de las cinco reclamaciones que la portavoz socialista ha trasladado este jueves al presidente de la Junta en el transcurso de su pregunta dirigida a Moreno en el Pleno del Parlamento, donde también ha reclamado al presidente de la Junta que "retire el plan de Atención Primaria" que el Gobierno andaluz ha publicado "sin tener en cuenta a los sanitarios", así como que "se siente en la mesa sectorial para escuchar a los profesionales sanitarios, que acuda al rescate de la Atención Primaria poniendo los recursos necesarios", y que proceda a la "equiparación salarial ya" de los trabajadores sanitarios.

Ángeles Férriz, además, ha señalado a Moreno como "responsable de haber generado una brecha sanitaria, entre quien puede pagarse una sanidad privada y los que no", y ha pedido explicaciones al presidente de la Junta porque "no ha hecho absolutamente nada" desde que anunciara la vuelta a la presencialidad en la Atención Primaria el 1 de octubre, con "un plan que se sacaron días antes y que no conocen ni los sanitarios", según ha criticado.

PSOE-A: LA JUNTA "SIGUE DETERIORANDO LA SANIDAD PÚBLICA"

La portavoz socialista ha acusado al Gobierno de Moreno de seguir "deteriorando la sanidad pública y abriendo de par en par las puertas para que otros hagan negocio con la salud", y le ha remarcado que la Junta "tiene dinero de sobra para contratar a esos 20.000 profesionales" cuyos contratos están cerca de vencer, y "si no lo hace le estará dando la puntilla a la sanidad pública", le ha avisado.

Férriz ha recriminado al presidente que "no se siente con los sindicatos sanitarios para no conocer la realidad de la sanidad pública, para no escuchar a quienes le están diciendo que su plan de atención primaria es irrealizable sin refuerzo de personal ni recursos; que no se puede llevar a cabo el plan de vacunación Covid y la campaña de gripe sin hablar con los profesionales; que se quedarán servicios al descubierto si no renueva los contratos que finalizan el 31 de octubre; que han convertido a las enfermeras en meras porteras; que no es el momento de implantar este modelo y que se van a saturar las urgencias hospitalarias; que son necesarias mejoras de las condiciones laborales y avanzar en equiparación salarial, y que hay recuperar las consultas presenciales".

La portavoz socialista ha advertido además a Moreno de que a su "disfraz de presidente moderado le están saliendo agujeros por los que se cuelan la insensibilidad de un presidente incapaz de reaccionar ante lo que le genera mayor indefensión a la gente, que es la salud".

Férriz ha llamado la atención acerca de que, aunque "estamos recibiendo la mayor cantidad de recursos de la historia por parte del Estado, la sanidad funciona peor que nunca", por lo que ha apremiado al presidente de la Junta a que "escuche a la ciudadanía y a los profesionales" en el grupo de trabajo formado en el Parlamento a instancias del Grupo Socialista. Están "indignados y desesperados, y la gente no se equivoca, se equivoca quien no escucha", ha zanjado la portavoz socialista.

Juanma Moreno le ha respondido que "37 años le ha costado" al PSOE-A "reconocer que no le pagaban lo suficiente a los profesionales sanitarios, y que no estaban haciendo las cosas bien para que nos encontremos con un problema" como el de la falta de estos profesionales, que ahora los socialistas quieren que el actual Gobierno andaluz solvente "por arte de magia", según ha abundado el presidente.

MORENO REPROCHA AL PSOE-A SU "EXAGERACIÓN"

Moreno ha acusado a Férriz de estar anclada "en la exageración" y en una oposición que "no es útil ni responsable", con una "actitud incendiaria en el ámbito de la sanidad pública", y le ha preguntado si quiere que la Junta recupere "los recortes de 1.500 millones de euros de gobiernos socialistas" en sanidad, "los hospitales abandonados, los 7.773 profesionales que echaron a la calle gobiernos socialistas", o "el medio millón de pacientes ocultos en listas de espera que la Junta atribuye al anterior Ejecutivo del PSOE-A.

"Por ahí no vamos a ir", ha aseverado el presidente de la Junta, quien ha sostenido que la situación de la Atención Primaria constituye "un problema nacional que vamos a intentar entre todos --Ministerio de Sanidad y comunidades autónomas-- sacar adelante, porque no hay profesionales" suficientes y "no los podemos inventar de la noche a la mañana", según ha abundado Moreno, que ha pedido a la oposición que traiga "propuestas realistas y no populistas en materia de sanidad".

Férriz le ha respondido que él es "el presidente", quien tiene "las competencias" en sanidad y el que debe "adoptar las soluciones", y ha responsabilizado al actual Gobierno andaluz de "cargarse la atención en centros de salud, el primer paso para destrozar la sanidad pública en su conjunto".

La portavoz socialista, que ha aprovechado para agradecer a Moreno que "por fin haya puesto fecha a la reunión para hablar" de los Presupuestos de 2022, ha advertido al presidente de que "es muy difícil construir con alguien que hace todo lo posible por destruir la sanidad pública", ha concluido avisando de que "si la puerta de entrada a la sanidad se cierra, la gente solo tiene dos caminos: o colapsar las urgencias de hospitales, o salir corriendo a la sanidad privada, el que pueda".

Moreno ha zanjado el debate insistiendo en reprochar a los socialistas que "arruinaron y recortaron la sanidad pública andaluza de manera espantosa de 2012 a 2018", y "por eso no tienen credibilidad entre el personal sanitario", le ha remarcado a Ángeles Férriz.