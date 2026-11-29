1138483.1.260.149.20261129204308 El presidente del PP andaluz y de la Junta, Juanma Moreno, este domingo a su llegada a la sede del PP-A, en Sevilla, para seguir el escrutinio de las elecciones generales - JOAQUÍN CORCHERO-EUROPA PRESS

SEVILLA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP andaluz y de la Junta, Juanma Moreno, ha valorado la "participación récord" en las elecciones generales "históricas" de este domingo como una "gran noticia" y ha expresado que espera el recuento "con sensaciones positivas".

Así se ha pronunciado Juanma Moreno, en declaraciones a los medios de comunicación a su llegada a la sede regional del PP-A, en Sevilla, para seguir el escrutinio electoral con su equipo y en contacto con la dirección nacional del PP.

"Me siento satisfecho y orgulloso de que los ciudadanos hayan salido masivamente a votar", según ha dicho Moreno, quien ha indicado que no se sabe qué va a pasar, pero que él es "optimista" y cree que podemos estar "ante un cambio político".

No obstante, el presidente ha manifestado que la sociología es compleja, "el comportamiento de los ciudadanos solo lo saben ellos y solo sabe cada uno lo que ha votado y, por tanto, hay que ser prudentes y esperar a que el escrutinio avance".

"Yo ahora mismo soy optimista", ha indicado Juanma Moreno, quien ha confiado en que el PP gane por primera vez las elecciones generales en la provincia de Sevilla.

"Se nos ha resistido en las generales, pero esta vez tenemos una oportunidad, porque estamos a muy pocos miles de votos de ganar", ha indicado Moreno, para quien con la participación que se ha producido hasta ahora, "puede ser que la brecha se haya aumentado o que se haya reducido".

"Yo voy a pensar en positivo, que ganemos el quinto (diputado) y ganemos en Sevilla, que sería romper ya uno de los últimos feudos de marcas que quedan del antiguo PSOE", ha dicho.

"De ese PSOE de Felipe González, que era un PSOE de mayorías y que se va derrumbando con el sanchismo día a día", ha señalado.