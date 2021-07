Moreno ve "decepcionante" la Conferencia y reprocha al Gobierno que "trate mejor" a Cataluña y País Vasco

SEVILLA/SALAMANCA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha calificado de "decepcionante" la reunión celebrada este jueves en Salamanca de la Conferencia de Presidentes, porque ha sido más bien una "suma de monólogos" y los objetivos alcanzados "no han sido los esperados", al tiempo que ha reprochado al Gobierno central que "trate mejor" a las comunidades de País Vasco y Cataluña, manteniendo reuniones bilaterales en las que sí se cierran cuestiones importantes.

Así se ha pronunciado Moreno en su comparecencia ante los medios de comunicación al término de la reunión de la Conferencia de Presidentes, en la cual, aunque las formas han sido "correctas" y ha existido un ambiente de cordialidad, el fondo y los "objetivos alcanzados no han sido los esperados", sino que el resultado ha sido más bien "decepcionante" por las "prisas", por un orden del día "difuso" y por una especie de improvisación en la convocatoria de la reunión, a finales del mes de julio, según ha dicho.

Ha expuesto que en esta reunión se ha visto más bien una "suma de monólogos", porque es difícil abordar en una intervención de diez minutos los grandes retos que tenemos por delante en el país. Moreno ha pedido en su intervención repensar el modelo de funcionamiento de la Conferencia de Presidentes porque tal y como están diseñadas en este momento las reuniones "sirven para poco" y hoy se ha visto que tras un año de la última reunión "no hemos avanzado casi nada".

Para Moreno, se ha celebrado una Conferencia de Presidentes con un resultado "decepcionante" mientras el Gobierno central no duda en mantener reuniones "bilaterales" con Cataluña y País Vasco en las que sí se cierran acuerdos importantes, como la reunión celebrada esta misma semana con el Gobierno vasco en la que se acordó la cesión de tres nuevos impuestos a la región, condición del lehendakari, Íñigo Urkullu, para acudir hoy a la Conferencia de Presidentes, cuando debería ser una "obligación" que asistiera a estas reuniones para debatir entre todas las comunidades.

A esto se suma, según Moreno, el hecho de que el Gobierno central vaya a mantener el lunes una reunión bilateral con el Ejecutivo catalán, cuyo presidente, Pere Aragonés, se ha negado a asistir a la reunión multilateral de hoy. Para Moreno, lo que está ocurriendo con ambas comunidades no es en absoluto "razonable" y, sin duda, "algo está fallando" porque el Gobierno central no está dando un trato de "equidad e igualdad" a todas las comunidades.

"Vemos con tristeza y preocupación y con cierto enfado el hecho de que a algunas comunidades se les trate mejor que a otras", según ha expresado el presidente de la Junta, quien se ha preguntado qué clase "de progresismo" es el que practica el Gobierno central cuando está dando más recursos a las comunidades "más ricas".

Moreno ha advertido de que Andalucía no va a permitir "privilegios" a comunidades como País Vasco y Cataluña, porque somos solidarios y queremos que toda España avance y "no podemos permitir que se den más recursos a las comunidades más ricas" en detrimento de las más pobres. En su opinión, esa España "multinivel" de la que habla el PSOE suena más bien a una España "de privilegios que no estamos dispuestos a asumir".

Asimismo, Juanma Moreno ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya mostrado su acuerdo con la posición del lehendakari de que de la Conferencia de Presidentes no salgan acuerdos "vinculantes", porque ello suena a que se "no se practique el multilateralismo y sí la bilateralidad". Sobre la necesidad de mejorar el funcionamiento de la Conferencia de Presidentes, ha dicho que Sánchez ha tenido "buenas palabras" a la hora de señalar que la ministra de Administraciones Públicas se pondrá en contacto con las comunidades para abordar la cuestión, y ha confiado en que ello realmente se "traduzca en algo".

El presidente andaluz ha lamentado que de esta reunión no haya salido un compromiso para reformar ya el sistema de financiación autonómica, que es el "gran problema sin resolver", al que "hay que meterle mano ya", sobre todo, porque las comunidades autónomas que están "infrafinanciadas", como es el caso de Andalucía, "no podemos aguantar más". Ha indicado que Andalucía pierde más de 1.000 millones al año y son ya más de 10.800 millones los perdidos por el sistema desde que está vigente.

Durante su intervención en la Conferencia de Presidentes, Juanma Moreno ha demandado un "fondo transitorio de nivelación para compensar el perjuicio causado desde 2009 a las comunidades peor financiadas, como Andalucía, Comunidad Valenciana o Murcia".

Sobre el hecho de que Pedro Sánchez haya trasladado a los presidentes autonómicos que los gobiernos regionales van a gestionar hasta el 55% del montante total de fondos europeos para la recuperación económica que España recibirá en 2021 para salir de la crisis, Moreno ha indicado que todavía hay muchas dudas sobre esos fondos como "cuándo llegarán" y "para qué se repartirán". "No queremos más promesas, sino más recursos", apuntado Moreno.

