Moreno ve posible crear una Vicepresidencia Económica en la Junta pero prefiere "ser prudente" hasta que pase el 19J

SEVILLA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección en las elecciones andaluzas del 19 de junio, Juanma Moreno, ha valorado este martes la posibilidad de crear una Vicepresidencia Económica en el próximo Gobierno andaluz que salga del Parlamento si resultara investido de nuevo tras dicha cita con las urnas, pero en todo caso ha dicho que prefería "ser prudente" al respecto, y esperar a conocer el resultado de la noche electoral antes de "crear expectativas" con posibilidades como ésa.

"Hasta que no llego al río no cruzo el puente", ha comentado al respecto el también presidente del PP-A durante su participación en el encuentro informativo organizado este martes en Sevilla por Europa Press Andalucía en colaboración con la Fundación Cajasol, dentro del ciclo 'Andalucía Vota' con los aspirantes a la Presidencia de la Junta de los principales partidos en las elecciones autonómicas del 19 de junio.

A la pregunta de si vería necesario crear una Vicepresidencia económica en el Gobierno andaluz si logra seguir presidiéndolo tras las elecciones, Moreno ha comentado que "es evidente que la economía lo marca todo", y "las políticas económicas marcan el progreso de una sociedad, y tienen que estar en la primera línea de decisión y de la agenda institucional".

En esa línea, el presidente ha indicado que "no es desechable" ni "descartable" esa opción de impulsar una Vicepresidencia económica, pero prefiere ser "muy prudente", sabiendo que "no he ganado ningunas elecciones a día de hoy", y no sabe "si los andaluces me darán su confianza como para poder formar gobierno" tras las próximas elecciones.

"No quiero crear expectativas en personas ni creármelas yo mismo", ha abundado Moreno, quien ha agregado que quiere "ser frío", y asumir que el 19 de junio por la noche tiene que "estar mentalmente preparado para irme del Gobierno" andaluz "y hacer una transición ejemplar, o seguir en el Gobierno" y conformar un Ejecutivo "probablemente con más fortaleza y eficaz si cabe" que el actual.

MEDIDAS ECONÓMICAS

Durante su intervención en este encuentro informativo, Moreno ha aprovechado para reivindicar la labor de su gobierno por "transformar el modelo económico" andaluz con "un ambicioso programa de reformas, que ha sido la llave de la confianza para una economía que tiene que ser más atractiva y competitiva", según ha manifestado.

Ha defendido que ese camino de reformas "no debe tener marcha atrás, porque se ha demostrado útil y da resultados en Andalucía", y al respecto ha enumerado datos como que la comunidad autónoma "crece por encima de la media nacional", cuenta con "250.100 personas ocupadas más que hace cuatro años, y la tasa de paro se sitúa por debajo del 20%, por primera vez en los últimos 14 años".

Además, ha puesto de relieve que "el 63,5% del empleo creado en Andalucía en el último año es femenino, 17 puntos más que la media nacional", algo que ha valorado como "un salto cualitativo y cuantitativo", así como ha destacado que la comunidad autónoma concentra al "46,8% de los nuevos autónomos registrados en España", de los que "17.000 son mujeres".

Moreno ha defendido que la "reforma fiscal" de su Gobierno "ha demostrado que es positiva", porque pese a la bajada de impuestos como el tramo autonómico del IRPF ha aumentado la recaudación en 925 millones de euros más, y el número de contribuyentes en unos 280.000, según ha valorado.

"Andalucía es más atractiva fiscalmente, por eso hemos crecido demográficamente", ha argumentado el presidente, quien en esa línea ha advertido de que "recuperar la injusticia clamorosa del impuesto de Sucesiones y Donaciones significaría castigar otra vez a los andaluces a un infierno fiscal".

Moreno ha dicho en esa línea que no entiende "que se quieran subir impuestos precisamente cuando las familias y las empresas se enfrentan a otro gran golpe, con los precios desbocados en el conjunto de España sin reacción por parte del Gobierno de Pedro Sánchez".

"DEFLACTAR" EL IRPF

"Para ayudar de nuevo a los andaluces a paliar esta situación", el líder del PP-A ha reivindicado su promesa de "corregir la tarifa del IRPF, lo que en términos económicos se conoce como 'deflactar', de forma que la subida de salarios por la inflación no suponga tener que pagar más por pasar a otro tramo del IRPF".

Al respecto, ha señalado que "la deflactación de IRPF tiene un impacto anual de 120 millones de euros que quedan en los bolsillos de los andaluces", y ha expresado su "propósito" de "avanzar y ser ambicioso en la rebaja de todos los impuestos vinculados al sistema productivo y a reactivar el consumo y el empleo".

Igualmente, el candidato del PP-A se ha comprometido a "rebajar a la mitad el Impuesto Trasmisiones Patrimoniales para compras de bienes inmuebles vinculados a la actividad económica, como, por ejemplo, un local para negocio o nave industrial o piso para una oficina".