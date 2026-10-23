Moriles (Córdoba) inaugura su XXVIII Cata Expo Wine con el nombramiento de Ramón Francàs como Embajador de sus Vinos

Inauguración de la XXVIII Cata de Moriles Expo Wine 2026. - MANCOMUNIDAD CAMPIÑA SUR

MORILES (CÓRDOBA), 23 (EUROPA PRESS)

La localidad cordobesa de Moriles ha inaugurado este pasado jueves la XXVIII Cata de Moriles Expo Wine 2026, una cita que reúne al sector vitivinícola en torno a la calidad de sus vinos, la tradición y las oportunidades de desarrollo enoturístico y que ha servido para nombrar al periodista y divulgador Ramón Francàs como Embajador de los Vinos de Moriles.

Según informa la Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa en una nota, el acto, que ha estado presidido por la alcaldesa, Francisca Carmona, ha contado con la asistencia de la subdelegada del Gobierno en funciones, Raquel Casado; la delegada territorial de Agricultura, Raquel López; el vicepresidente tercero de la Diputación de Córdoba, Félix Romero; el alcalde de Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona), Pere Vernet; el gerente del Consejo Regulador Montilla-Moriles, Enrique Garrido, así como con alcaldes y alcaldesas de la comarca, entre otras autoridades provinciales.

El acto de inauguración ha tenido uno de los momentos centrales en el nombramiento del periodista y divulgador Ramón Francàs como Embajador de los Vinos de Moriles. Durante su intervención, la alcaldesa de Moriles ha destacado que el lema de esta edición "representa la constancia, el esfuerzo y el compromiso de quienes trabajan cada día para mantener viva la tradición vitivinícola del municipio, porque el tesón es levantarse cada día para cuidar la viña, observar la tierra, afrontar las dificultades y confiar en que el trabajo bien hecho dará sus frutos". Además, ha recordado los problemas que el mildiu ocasionó al sector durante la pasada campaña.

Carmona ha subrayado que "este concepto va más allá de la capacidad de superar las adversidades porque representa también la voluntad de aprender, innovar y adaptarse sin renunciar a las raíces" y, en este sentido, ha reivindicado "el papel de viticultores, bodegueros y familias que, generación tras generación, han contribuido a que los vinos de Moriles mantengan su calidad, personalidad y autenticidad".

Uno de los momentos centrales del acto ha sido el nombramiento de Ramón Francàs como Embajador de los Vinos de Moriles. Francàs es un reconocido periodista y divulgador especializado en el mundo del vino, vinculado al periódico La Vanguardia, y cuenta con una amplia trayectoria en la comunicación vitivinícola. En 2025 recibió el reconocimiento como Mejor Periodista y Prescriptor de Vinos de España en los premios International Wine Challenge Industry.

Francisca Carmona ha destacado que "contar con una figura de su trayectoria constituye una oportunidad para ampliar la proyección de los vinos de Moriles y acercar su singularidad a nuevos públicos porque la calidad del producto debe ir acompañada de una labor de divulgación capaz de transmitir su origen, su historia y el trabajo que hay detrás de cada elaboración y este nombramiento reconoce, así, la importancia de la comunicación y la prescripción especializada para reforzar la imagen de los vinos de Moriles y poner en valor a los profesionales que mantienen viva esta tradición".

ENCUENTRO ENTRE TERRITORIOS VITIVINÍCOLAS

La presencia de Pere Vernet, alcalde de Sant Sadurní d'Anoia, ha reforzado la dimensión de encuentro entre territorios productores que caracteriza a esta edición. La localidad catalana, estrechamente vinculada a la producción de cava, constituye un referente por su capacidad para convertir la tradición vitivinícola en un motor económico, turístico y cultural.

Por ello, la alcaldesa morilense ha agradecido su participación y ha destacado "el valor del intercambio de experiencias entre zonas que, desde sus propias particularidades, comparten el compromiso con la calidad y la difusión de su cultura vitivinícola, una voluntad de acercamiento que se refleja, también, en la presencia de Bodegas Emendis, del Penedès, y Bodegas Arrabal Rodríguez, de Montilla, cuya participación permite mostrar la diversidad del sector y acercar al público diferentes trayectorias y modelos empresariales vinculados al mundo del vino".

En este contexto, Carmona ha subrayado la oportunidad que representa la designación de Montilla como Ciudad Española del Vino 2027 para el conjunto de la Denominación de Origen Montilla-Moriles y para toda la comarca, señalando que "este reconocimiento puede contribuir a reforzar el prestigio de los vinos, atraer visitantes y proyectar al exterior la riqueza de un territorio en el que confluyen historia, paisaje, patrimonio y conocimiento vitivinícola".

Al respecto, ha añaido que "es importante contar con esta distinción desde una perspectiva comarcal, estrechando la colaboración entre municipios y promoviendo iniciativas conjuntas, ya que el vino no entiende de fronteras municipales y las viñas, las bodegas, los lagares, la gastronomía, la cultura y las tradiciones forman parte de un patrimonio compartido".

Además, la primera edil morilense ha puesto en valor la cooperación entre la Mancomunidad Campiña Sur, el Grupo de Desarrollo Rural, los ayuntamientos y la Ruta del Vino Montilla-Moriles, hecho que "está permitiendo impulsar proyectos relacionados con el turismo, la sostenibilidad, la educación ambiental, el consumo responsable y la alimentación saludable, en consonancia con los objetivos de la Agenda 2030 y este trabajo conjunto permite multiplicar las oportunidades de los municipios, favorecer la actividad económica y mejorar las perspectivas de futuro sin renunciar a la conservación y puesta en valor de los recursos del territorio".

ESCAPARATE DE LOS VINOS LOCALES

La XXVIII Cata de Moriles Expo Wine vuelve a consolidarse como escaparate de los vinos locales y punto de encuentro para profesionales y visitantes. La programación, que se desarrolla hasta el domingo, 25 de octubre, reúne a nueve bodegas y combina propuestas gastronómicas, catas dirigidas y experiencias enoturísticas para conocer de primera mano los espacios donde se elaboran los vinos.

Entre las novedades figuran la presentación del cóctel 'Mori Mary', creado para Moriles por Jaume Amigó López, de Bodegas Emendis, y las propuestas de armonización de vinos y chocolates con la colaboración de Chocolates Simón Coll. El programa se completa con música, actividades gastronómicas y visitas concertadas a bodegas y lagares, además de servicios de autobús para facilitar los desplazamientos de los visitantes.

La jornada de este viernes incluye la entrega de los reconocimientos al Viticultor Ejemplar 2026, Gabriel Fernández Estrada; al Joven Emprendedor Agrario 2026, Sergio Díaz Carmona; al Lagar o Bodega del Año 2026, Lagar de Las Manillas; y al Establecimiento del Año 2026, Tabernas Moriles 1970.

Estos galardones distinguen la dedicación al cultivo de la viña, el emprendimiento agrario, la actividad bodeguera y la promoción de la cultura gastronómica y vitivinícola de Moriles y, con esta nueva edición, la Cata vuelve a situar en primer plano la calidad de sus vinos, el trabajo de quienes los elaboran y el potencial del enoturismo como herramienta de desarrollo económico, cultural y sostenible, una apuesta que combina la conservación de las raíces vitivinícolas con la apertura a nuevas experiencias y el fortalecimiento de los vínculos entre los territorios productores.