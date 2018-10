Moscoso dice que Adelante Andalucía "sale a ganar y su único pacto será con políticas progresistas"

Publicado 19/10/2018 19:34:59 CET

El parlamentario andaluz de Podemos por Córdoba en la recién extinta legislatura y ahora candidato de Adelante Andalucía por la misma provincia para las elecciones autonómicas del próximo 2 de diciembre, David Moscoso, ha afirmado que Adelante Andalucía "sale a ganar el 2D y su único pacto será con políticas progresistas en Andalucía".

En este sentido y en rueda de prensa, Moscoso ha asegurado que Adelante Andalucía "tendrá un papel decisivo en el futuro de Andalucía" y que su objetivo será "garantizar el blindaje de los servicios públicos en nuestra tierra y dar un giro a las políticas de austeridad vividas hasta ahora".

Por este motivo, según ha subrayado, "Adelante Andalucía sale a ganar estas elecciones y, en ningún caso, sea cual sea el resultado, se plantea pactos de sillones, sino que defiende los pactos de políticas progresistas para nuestra tierra".

Moscoso ha hecho esta afirmación tras hacer un balance del trabajo que han realizado su formación y él mismo en el Parlamento andaluz, señalando que "Podemos ha sido la primera en poner soluciones legislativas, con 21 leyes en lo alto de la mesa, para tratar de solucionar y dar respuesta a las expectativas e intereses de la ciudadanía, aunque también es cierto que el PSOE se ha ido siempre por la tangente de la derecha".

Así, ha recordado que leyes, "como las de creación de una oficina anticorrupción y antifraude, la de emergencia habitacional y energética, la de atención temprana, la de derechos de los animales, la de bioclimatización de centros educativos o la del blindaje presupuestario de la educación y la sanidad pública andaluzas, han caído en saco roto por el bloqueo sistemático del PSOE y de Cs, por intereses partidistas y no por intereses de la ciudadanía".

De Córdoba, Moscoso ha destacado que Podemos "ha sido el grupo parlamentario que individualmente ha presentado mayor número de iniciativas, y que ha conseguido que prosperaran propuestas importantes para el cambio del modelo productivo en nuestra tierra y la defensa de los servicios públicos, influyendo en algunas de las decisiones adoptadas por el Ejecutivo andaluz".

En cuanto a la gestión del Gobierno andaluz, Moscoso ha opinado que "esta legislatura pasará a la historia de Andalucía como la del Gobierno del PSOE de la mano de la derecha de Rivera, la de los ERE, las falsas ayudas a la formación o las tarjetas black de los prostíbulos, la de volver a ser región pobre de Europa, la de la precariedad laboral y la pobreza, y la de las batallas internas del PSOE, que han situado a Susana Díaz fuera de nuestra tierra durante un año en guerras intestinas contra Pedro Sánchez".

Junto a ello, Moscoso ha dicho que "no había motivos reales para disolver el Parlamento y convocar de forma anticipada las elecciones", puesto que Podemos "estaba dispuesta a negociar los presupuestos", y ha lamentado que, "durante dos legislaturas seguidas, Susana Díaz ha disuelto la Cámara de forma anticipada, lo que denota que no tiene proyecto político para Andalucía y que ya no es sinónimo de credibilidad y confianza".