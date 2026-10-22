Muere un trabajador tras caer del tejado de una nave en Lucena (Córdoba)

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LUCENA (CÓRDOBA), 22 (EUROPA PRESS)

Un hombre ha muerto este jueves tras sufrir una caída de altura cuando trabajaba en una nave en Lucena (Córdoba), según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta.

El accidente se ha producido en una nave ubicada en la calle Mercedes la Partera a las 11,10 horas; en ese momento el centro de coordinación ha recibido una llamada de socorro por un varón caído desde el tejado de una nave, de una altura de unos seis ó siete metros.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, de la Policía Local y de la Policía Nacional.

Fuentes policiales han confirmado la muerte de un varón, de unos 40 años según los testigos, como consecuencia del accidente. Por su parte, la Policía Local ha indicado que el trabajador fallecido había subido al tejado de la nave a valorar su estado, dado que iban a realizar una reforma en las instalaciones.

El 112 ha alertado de lo acontecido a la Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.