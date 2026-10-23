Un muerto y una herida al chocar su moto con una cabra en la N-340 en Gualchos (Granada)

Archivo - Imagen de archivo de un vehículo de Guardia Civil de Tráfico. - GUARDIA CIVIL - Archivo

GRANADA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 51 años de edad ha fallecido y una mujer de 60 ha resultado herida al chocar su motocicleta con una cabra en la carretera N-340 a la altura de la localidad granadina de Gualchos, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Un aviso recibido minutos antes de las 20.00 horas de este jueves 22 de octubre alertaba de un accidente de motocicleta a la altura del kilómetro 347 de la N-340, en sentido Gualchos.

Acto seguido se movilizó de inmediato al Centro de Emergencias Sanitarias 061, Guardia Civil de Tráfico y Mantenimiento de la Vía.

A causa del impacto, un hombre de 51 años ha perdido la vida mientras que una mujer de 60 años fue evacuada al Hospital Santa Ana para su atención médica.