Una muestra fotográfica refleja la actividad cultural de la UJA durante los últimos cuatro años

Publicado 08/05/2019 19:12:55 CET

JAÉN, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Objetivo cultura. Fernando Mármol, fotógrafo' muestra hasta el 7 de julio en el Patio de San Miguel del Museo de Jaén la actividad cultural de la Universidad de Jaén (UJA) de los últimos cuatro años.

El vicerrector de Proyección de la Cultura y Deportes, Felipe Serrano, ha inaugurado esta exposición, en un acto al que asistieron el propio fotógrafo; la ex vicerrectora de Proyección de la Cultura y Deportes, María Dolores Rincón, y la directora del Museo de Jaén, Francisca Hornos Mata.

Recoge una selección de fotografías, tomadas en diferentes eventos culturales, organizados por el Vicerrectorado de Proyección de la Cultura y Deportes de la UJA en los últimos cuatro años; una muestra "muy particular" por varios motivos, según Serrano.

El primero, "porque Fernando le ha dado forma material, ha hecho visible algo que, por naturaleza, es efímera, y que es la programación cultural de la Universidad". Junto a ello, se ha llevado a cabo una de las misiones de la UJA, que es la transmisión de la cultura, "y ésta se ha transmitido al alumnado de la UJA y al público de la ciudad como una rendición de cuentas".

Por último, ha destacado que Fernando Mármol, "con su buen hacer muestra la riqueza y la variedad de actividades culturales", resumiendo estos últimos cuatro años de mandato "de una gran capitana, que ha sido María Dolores Rincón".

El autor, de su lado, ha subrayado que durante estos cuatro años, la agenda cultural de la institución académica "ha sido muy ambiciosa". "Más de 80 actividades anuales, muy variada. Desde conciertos líricos, hasta rock duro, pasando por mesas redondas, teatro, danza...", ha comentado.

Igualmente, se ha situado como "un privilegio" al haber podido acercarse a la cultura, "accediendo a sitios donde el público no puede entrar". "Lo que me gusta de este trabajo es el proceso y me han dado la facilidad para trabajar con libertad", ha apostillado.

Para esta exposición, Mármol ha seleccionado fotografías, partiendo de la iluminación, las luces, la intensidad del gesto o los colores con la intención de que "se pueda escuchar a la persona que canta o a la actriz que está en el escenario".

Hornos ha señalado que el espacio escogido en el Museo de Jaén para la exposición de Fernando Mármol es adecuado, porque es un lugar de cultura, en la que la arquitectura, profesión de Mármol, está presente.

Finalmente, Rincón ha asegurado, refiriéndose a Fernando Mármol, que "una buena fotografía transmite más allá del objetivo". Ha agregado que el primer lema de su vicerrectorado fue "derramando cultura y todo ello se refleja en las imágenes de Fernando, que han ayudado a que se visibilice la cultura".