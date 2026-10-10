Multa de 180 euros y un año de inhabilitación para tenencia de animales por abandonar a su perro en Andújar (Jaén)

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JAÉN 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Jaén, plaza número 3, ha condenado a una mujer de 40 años al pago de una multa de 180 euros y a un año de inhabilitación para la tenencia de animales por abandonar a su perro en una vivienda de alquiler en la que residía en Andújar (Jaén).

Se trata de una sentencia dictada por conformidad después de que la acusada reconociera los hechos. La sentencia recogida por Europa press considera probado que la a actuó con "manifiesto desprecio por la vida de su mascota" cuando, en junio de 2024, dejó al animal solo en el interior del inmueble y se desentendió de él.

El perro logró sobrevivir gracias a la intervención de varios vecinos, que alertaron de la situación y facilitaron su rescate. El caso se investigó a raíz de un atestado instruido por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Andújar, plaza número 2, por un delito contra los animales previsto en el artículo 340 del Código Penal. Cuando el animal fue recuperado, el 17 de junio de 2024, presentaba un estado físico "muy deteriorado".

Según indica la sentencia, el perro se encontraba en condiciones "pésimas", con un cuadro de deshidratación severa, pérdida importante de peso y una diarrea muy pronunciada, síntomas compatibles con un abandono prolongado y la falta de cuidados básicos, sumado a las altas temperaturas que se viven en esa época en Andújar y sin una atención adecuada del animal.