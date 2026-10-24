Nacimientos y fallecimientos aumentan en Granada en el primer trimestre del año con un crecimiento natural negativo

Varias personas caminan por una zona del centro de la ciudad de Granada. - EUROPA PRESS

GRANADA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

En el primer trimestre del año 2026 se han producido en la provincia de Granada 1.629 nacimientos, 2.242 defunciones y 529 matrimonios, según los datos provisionales de las Estadísticas del Movimiento Natural de la Población (MNP) que ha publicado recientemente el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), consultado por Europa Press.

Estas cifras suponen, respecto al mismo trimestre de 2025, un aumento del 3,9% en los nacimientos de bebés vivos y del 0,9% en los fallecimientos, mientras que en matrimonios el número aumentó tan solo en cinco hasta los 529.

De este modo, durante el primer trimestre del presente año 2026, como resultado, el crecimiento natural en Granada (diferencia entre los nacimientos y las defunciones) ha sido negativo (613 personas).

En estos primeros tres meses se produjeron 1.609 partos de los que 25 fueron múltiples (todos dobles). Estos partos dieron lugar a 1.634 nacimientos, con un bebé que murió antes de las 24 horas y cinco muertes fetales tardías.

En cuanto al estado civil de las madres, el 51,7% de los nacimientos correspondió a madres no casadas, algo por debajo de la media andaluza, que se situó en el 53,1%. Los nacimientos en los que algún progenitor era extranjero fueron 157, mientras que en 1.249 de los casos tanto padre como madre eran españoles.

En otro orden de cosas, en el 32,6% de los nacimientos la madre contaba con una edad entre los 30 y los 34 años, cifra prácticamente idéntica a la media andaluza, puesto que en el 32,7% de los alumbramientos las madres estaban en dicha franja. Asimismo, la provincia de Granada registró un nacimiento de una madre con menos de 15 años, casuística que solo se dio en Cádiz y Málaga, con un caso en cada una, en el primer trimestre de 2026.

En cuanto a las 2,242 defunciones, el 50,54% fueron de mujeres, y el 19,71% de las muertes ocurridas en ese periodo correspondió a la franja de 90 a 94 años, la mayoritaria. Desagregando por sexo, el grupo de edad de mayor frecuencia de mortandad varía, siendo entre 90 y 94 años para las mujeres y entre 85 y 89 años para los hombres.

El mayor número de las defunciones, 971, correspondió a personas viudas, seguidas de las personas casadas, que fueron 821. El estado civil más frecuente entre los hombres difuntos fue el de casado (52,57%), mientras que para las mujeres fue el de viuda (64,17%).

Por último, de los 529 matrimonios en el primer trimestre del año en la provincia de Granada, 28 fueron entre personas del mismo sexo, 14 entre dos hombres y 14 entre dos mujeres. El 80,53% de los enlaces matrimoniales (426) fue entre cónyuges españoles, mientras que en 91 casos, uno de los dos era extranjero, y en 12 casos ambos eran foráneos.