SEVILLA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha criticado este jueves la "vía soberbia y autoritaria" del presidente de la Junta, Juanma Moreno, en relación a la denominada 'vía andaluza' utilizada por el Ejecutivo autonómico para definir su forma de gobernar. "Han suprimido los consejos e instrumentos con los que la sociedad organizada tenía capacidad de hacer un seguimiento de las políticas públicas, y a los que han mantenido, les han debilitado sus funciones".

En la segunda sesión del Pleno celebrado en el Parlamentario, Nieto ha interpelado al presidente de la Junta que su palabra "no vale nada, y parece ser que su firma tampoco". "Los acuerdos no son un punto de llegada, sino de partida; y una vez firmados, hay que cumplirlos. La participación no es una traba burocrática, y la vía andaluza suya es soberbia y autoritaria".

"Las respuestas que me da en esta Cámara, ya se lo dije un día, son de psicología de barra de bar", ha añadido Nieto, al tiempo que ha asegurado que el Papa Francisco, con ocasión del recibimiento que dará a Moreno en el Vaticano, en vísperas del Viernes de Dolores, "le va a decir que mentir es pecado", ha señalado en relación a las declaraciones del presidente andaluz sobre el rechazo a los objetivos de déficit en el Senado y el hecho de que "no tiene impacto" en las cuentas de la Junta.

Asimismo, Nieto le ha afeado que "no sea más ambicioso e incorpore más déficit. Ahora, el déficit da igual. Es más 'genovés' que andaluz y si Andalucía pierde dinero por el camino, no pasa nada. Lo importante es que sigamos utilizando las instituciones andaluzas para horadar las instituciones del Estado".

Nieto ha criticado, además, que desde la Junta se haya quitado los informes preceptivos al Consejo Andaluz de Servicios Sociales y que se haya eliminado el Observatorio de la vivienda. "Parece que la vía andaluza que usted plantea considera la participación una carga burocrática que había que aligerar a toda prisa, pero resulta que el tejido ecologista de nuestra tierra es Andalucía, como las asociaciones en defensa del patrimonio histórico y las plataformas en defensa de la sanidad y la educación".

Por su parte, Moreno, que ha negado que esté en riesgo la democracia en Andalucía, "como usted ha afirmado al hablar de consolidación de la misma", ha insistido en la idea de que la 'vía andaluza' "es otra manera de gobernar, más allá de la propia confrontación por la confrontación en la que algunos partidos se basan y donde utilizan todos los medios a su alcance solo y exclusivamente para ello".

"Nosotros hemos hecho un esfuerzo muy importante y hemos llegado a pactos que creo que han sido muy, muy, muy relevantes para el avance económico y social de Andalucía. Hablamos de diálogo como motor, como una seña de identidad de este Gobierno. Creo que con el diálogo se alcanzan metas que no se pueden llegar cuando hay confrontación y prueba de ello es que hemos llegado a acuerdos con comunidades autónomas distintas, con una parte del Gobierno que se ha mostrado favorable a la negociación, y con organizaciones sindicales y sociales".

Moreno, por último, ha destacado "un sinfín" de acuerdos al respecto. "Dedicamos horas y horas a establecer esos puentes de diálogo, que casi siempre nos llevan a un éxito colectivo, no un éxito del Gobierno sino que la sociedad gana cuando hay acuerdos, cuando hay suma de voluntades: eso es lo que nosotros queremos, es lo que impulsamos y esperamos y deseamos con el Gobierno central llegar a acuerdos".

En relación a esto último, Moreno ha interpelado a Nieto a que "anime" también "a esa parte del gobierno que es la que tiene también influencia y dígasle que estamos esperando acuerdos, por ejemplo el de financiación que es muy importante, también en violencia de género, en materia de educación y en agricultura".